「鴻茅藥酒案」近9年 當事人：沒恨沒怨了 存錢等換腎

譚秦東在家接受採訪。(取材自極目新聞)

曾轟動全網的「鴻茅藥酒事件」當事人譚秦東，在歷經牢獄、失業與多次生死邊緣的考驗後，近況再度引發關注。如今的他已是一名嚴重的尿毒症患者，每天須在家進行近10個小時的腹部透析，並正一邊兼職存錢、一邊排隊等待換腎手術。面對過去的風波，譚秦東受訪時平淡表示，自己「沒有恨也沒有怨了」，並深信「世界總會去偽存真，事情會越辯越明」。

綜合極目新聞、羊城晚報報導，現年47歲的譚秦東曾是一名麻醉醫師。2017年底他因發帖，從醫學角度分析「鴻茅藥酒」不適合老年人和高血壓 、糖尿病 患者飲用，並批評其廣告長期虛假宣傳。隔年遭內蒙古警方跨省抓捕並關押97天。這場風波最後以他發表道歉聲明、藥酒公司撤訴收場，卻徹底改變了他的人生。回首八年前往事，譚秦東坦言並不後悔寫那篇文章，當時「年輕氣盛、熱血上頭」，如今心態已轉為釋懷。

然而，風波後的譚秦東飽受創傷後應激障礙（PTSD）折磨，並因精神痛苦導致血糖 飆升，接連患上糖尿病、高血壓與急性腎衰竭，最終惡化為尿毒症。2024年底一場急性心梗發作，更差點將他推向死亡邊緣。接踵而至的重病讓他失去民營醫院的門診工作。他回憶道：「中年人最怕的就是生病、失業。工作沒了，又得了重病，整個人一下子就崩潰了，有段時間天天以淚洗面。」

面臨經濟與疾病的雙重絕境，譚秦東透過發表文章並在網上賣書展開自救，獲得無數網友和企業的暖心援助，提供他文案編撰與文獻審校等兼職。譚秦東感動地表示，這些幫助像陽光一樣照進心裡，讓他覺得自己沒被社會遺忘。目前他靠兼職每個月有大幾千元收入，剛好能覆蓋醫藥費與生活費，先前的債務也已還得差不多，目前正積極存錢排隊等待換腎。

雖然性格依舊耿直倔強，但譚秦東表示，現在說話會先查閱大量文獻證據。經歷過生死考驗的他，如今利用社交平台開設短視頻與直播進行醫學科普，更主動走進血透中心，呼籲社會共同關注尿毒症群體。他淡然表示，中年人的心態就是一切都可以放下，未來希望能多做公益科普，「多做一些有意義的事情，安安心心陪著女兒長大」。

譚秦東被捕前後照片。(取材自極目新聞)