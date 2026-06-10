碩博學位不再「唯論文」 中國59所一流高校調整畢業規定

天津大學官網提到「學術論文不該是丈量專業人才的唯一標尺」；圖為天津大學的馮驥才博物館。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國至少59所一流高校更新學位辦法，論文不再是唯一畢業門檻。

中國至少59所一流高校更新學位辦法，論文不再是唯一畢業門檻。 重點二： 25所高校已出現首批以實踐成果完成畢業的碩博士研究生。

25所高校已出現首批以實踐成果完成畢業的碩博士研究生。 重點三：新制度擴及工農文等學科，但基礎學科與評審公平仍具挑戰。

高校畢業季臨近，沒有「學位論文」的碩士、博士愈來愈多；據澎湃新聞梳理一流高校的官方消息，據不完全統計，目前至少有59所一流高校更新學位授予工作辦法，其中25所誕生首批以實踐成果畢業的碩博研究生。高校學位評價的「唯論文」模式正在轉變。

據了解，國務院 學位委員會辦公室2024年出台針對工程類碩士、博士專業學位的相關規定；2025年1月1日起施行的「學位法」則明確指出，學生可通過學位論文答辯或規定的實踐成果答辯申請相應學位。

報導指出，多所一流高校採取「實踐成果畢業」方式，包括工學、農學、文學等學科；首批畢業生已在工程項目、文學刊物、企業中展現成果。

教育部 學位管理與研究生教育司副司長欒宗濤去年8月提到，實施實踐成果申請學位的第一年，首屆兩千多位工程碩博士專項就有67名畢業生採用這種方式畢業。

作為工程類碩士生實踐成果評價標準的起草單位，天津大學在其官網提到，「學術論文不該是丈量專業人才的唯一標尺」。

除碩博階段，本科階段也有多所高校嘗試多樣化的畢業考核；南京航空航天大學的本科生，競賽、科創項目、論文、專利，只要符合相應標準就能申請免畢業論文（設計）。湖南工業大學則將創新創業納入考核，學生入駐孵化園獲得投資，或帶動他人就業，即可替代畢業論文（設計）。

天津大學首批「實踐成果」碩士馮麗艷雖然沒有寫傳統論文，但完成上萬字的研究報告、兩項發明專利和一篇SCI論文；她直言：「如果這叫輕鬆，我寧願選擇更有挑戰的路。」同校機械學院另一位碩士則因自感難以達到實踐成果標準，退回到傳統論文賽道。

潮新聞報導，南方科技大學高等教育研究中心研究員劉緒提到，這並不適用於所有學科，像物理、數學等基礎性的學科，更多在於理論性的探索與研究。

中國教育發展戰略學會秘書長陳志文也坦言，這種改革方案可以延伸到其他學科領域，比如人文社科領域；但這是有條件的複製，不能簡單照搬，也不能因此降低考核標準，而是要根據具體情況制定。

「人民政協報」也提到，對實踐成果畢業的新制度，如何衡量個人在團隊成果中的貢獻，如何確保評審公平、透明，也是一種挑戰。