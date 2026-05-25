牛油香伴著煙火氣…岳陽燒烤學院第一屆學生畢業了

5月19日，學員們在岳陽燒烤學院上課。（新華社）

2025年湖南岳陽開辦了全國第一所「燒烤學院」，今年3月正式對外招生。近日，第一批學員已完成畢業考核。

金黃透亮的牛油，在炭火上嗞嗞作響，邊緣微微泛著焦香。咬下去的瞬間，汁水在舌尖綻開。沒有濃烈的醬料掩蓋

原味牛油香，伴著微辣的煙火氣，這一口就是岳陽燒烤的「專屬誘惑」。

新華社報導，它有多火？首期30個培訓名額，報名人數竟然突破4000人，足見燒烤學院的誘惑力。學員來自天南海北，有高校本科畢業的年輕人，也有50多歲想轉行的大叔；有酒店的專業廚師，也有從沒幹過餐飲的「小白」。

學院教什麼？很多人以為這裡就是教怎麼烤串，但當你看到課程表，一定會大吃一驚。這裡不僅教怎麼出餐，還教相關法律法規、門店管理標準、食材成本怎麼核算、消費者心理學。甚至教你怎麼克服鏡頭恐懼，學會拍好短視頻。

最絕的是實操課，這裡把配方「開源」，佐料的比例寫在黑板上，精確到小數點後一位。

17位授課老師，大多是開了十幾年店的燒烤「老炮」。白天上講台，晚上回到自己的門店上烤台。

一位主「烤」多年的老師傅說，「品牌打出去，大家好才是真的好」。

實訓考核，30名學員分組站在無煙烤爐前「作答」，評委一手拿串品嘗，一手拿筆打分，烤柴了、撒料晚了、不入味……當場指出來，一點情面都不留。

順利通過全部考核的學員，拿到了「中式烹調師」證書，還「解鎖」了創業大禮包。5月20日，首期學員順利畢業。很多學員畢業後計畫回到家鄉，把岳陽燒烤和當地特色結合，優化菜品、練攤創業、推廣宣傳。從路邊攤的市井煙火，到專業化職業教育，再到標準化的產業創新。岳陽燒烤學院探索出了地方特色小吃，轉型升級的新路。

炭火會熄，技藝永續，一串燒烤的秘密，正在被更多人傳承下去。