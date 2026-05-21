「楊梅第一縣」果農喊冤：楊梅絕沒泡藥 全家都吃

阿蓮的父親沈煥弟種了40多年楊梅。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

福建省漳州市龍海區被曝出楊梅存在違規浸泡甜味劑的行為，一時間，「楊梅還能不能吃」成為消費者心頭的疑問。但輿論的浪頭拍下來，受傷的卻不止一個地方。楊梅「泡藥水」風波延燒，產區農戶與年輕果農出面發聲，強調多數種植者未使用添加劑，並吐露收購商不上門、楊梅賣不出去的困境。

潮新聞報導，浙江仙居「中國楊梅第一縣」也感受到了這波震盪，但是「梅二代」姑娘阿蓮堅信仙居楊梅嚴格的檢測和規範。

阿蓮的父親沈煥弟種了40多年楊梅，阿蓮說，楊梅的採收期只有七天。這七天背後，是一整年的勞作。

阿蓮細數了一年的農事：摘完楊梅，要給樹「補身子」施有機肥；修剪枝椏給樹「開窗」，剪口要抹防凍膏；臨近成熟前疏果、掛黃板防蟲、人工除草。阿蓮說，父親還會給楊梅噴紅糖水、牛奶 兌水、白醋等等，「他說人喝的東西，楊梅樹肯定也愛喝」。

當「泡藥水」的新聞衝上熱搜，阿蓮的第一反應是憤怒又心疼，她快速在社交帳號上發布視頻，向大家講述仙居楊梅與梅農的故事。

阿蓮坦言，對於其他產區如何做確實不太清楚，但她們家的楊梅還在樹上，就已經被老客戶訂光了。「我們每一顆楊梅，都是自己吃、孩子吃、全家吃的。你會給自己的家人吃泡了藥的東西嗎？」

九派新聞報導，漳州開發區楊梅種植戶陳女士家共有40畝楊梅園。但「泡藥水楊梅」事件曝光後，家裡的楊梅賣不出去，也沒有能力工人採摘，只能靠爺爺奶奶從清晨5點一直忙到下午5點。

陳女士說，社交平台上出現大量「福建楊梅不能買」等言論，還有人將中間商和果農混為一談，第二天，收購商就不再上門。陳女士說，楊梅賣不出去讓爺爺奶奶都哭了，村裡已有不少農戶出現虧損。為了減少損失，她這幾天只能不斷在社交平台發視頻、做直播幫家裡賣楊梅。

阿蓮家的楊梅。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

阿蓮家的楊梅。（取材自潮新聞／受訪者供圖）