四川三星堆博物館 UCLA教授羅泰開講藝術史 座無虛席

國際著名考古學者、加州大學洛杉磯分校資深教授羅泰分享真知灼見。(本報系聯合報德陽傳真)

國際著名考古學者、加州大學洛杉磯 分校資深教授Lothar von Falkenhausen（羅泰），近日應邀來到四川德陽三星 堆博物館，帶來了題為「有關三星堆的藝術史思考」的專題講座。能容納200人的講座廳座無虛席，線上則有上萬人次參與。

多年來，羅泰致力於先秦時期考古學研究，特別關注學科之間的互補研究和考古學資料能夠提供新資訊的重要歷史課題，為推動中美考古學界的研究與合作做出了重要貢獻。

在當天的參觀及講座中，羅泰系統回顧了三星堆遺址的概況及歷年來的重要考古成果，他用「驚奇發現」來形容三星堆出土文物的獨特，肯定了三星堆青銅器展現出的文化互動性，明確其與同時期中原文化存在廣泛聯繫，同時也關注到還有更多的未解之謎等待進一步考古發現與研究。

整場講座，羅泰教授將三星堆遺址、三星堆文化置於更廣闊的學術視野下，通過技術、圖像等方面的線索，深入探討其背後的文化交流問題。

在觀眾提問環節，羅泰教授還就三星堆的貼金技術、器物巨大化趨向、三星堆文化的延續性等具體問題給予了專業而深入的回應，現場氛圍熱烈。

觀眾紛紛表示，講座對三星堆的研究工作有非常重要的啟發性，期待在三星堆持續的考古發掘與研究工作中不斷取得進展。