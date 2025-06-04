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杭州連鎖酒店現醫院枕套 認疏失賠償 網憂混用傳病菌

中國新聞組╱杭州4日電
網友入住杭州一家酒店，發現枕套上竟印著醫院的Logo標識。(取材自羊城晚報)
網友入住杭州一家酒店，發現枕套上竟印著醫院的Logo標識。(取材自羊城晚報)

一名網友3日在社交平台發帖稱，自己入住杭州一家亞朵酒店時，發現枕套上赫然印有當地一家醫院的Logo，是「醫院枕套」。媒體隨後致電酒店，工作人員稱該情況屬實，是門店第一次出現類似情況。業界分析，可能是洗滌機構分揀或配送環節出現差錯，有網友則擔心病菌傳播。

羊城晚報報導，網友描述，她2日入住後發現枕套上印有「杭州御湘湖未來醫院」的標誌，和亞朵的「亞朵生活」標誌明顯不一樣，「一開始我以為是和別的酒店混用了，結果仔細一看竟是醫院Logo。」該網友說，酒店第一時間給她換房並減免了兩天房費，她對處理結果表示滿意。

「酒店態度很好，並向我出示了布草洗滌公司資質許可及酒店洗衣液、漂白劑、柔順劑的報告。」但該網友直言：「酒店出現醫院的枕套，本身就是一個重大失誤。」

地圖顯示，杭州御湘湖未來醫院位於杭州蕭山區，距亞朵酒店約28公里。公開資料顯示，該醫院是一家大型民營醫療機構。

酒店客房混入「醫院枕套」事件曝光後，引發網友熱議。有網友表示，醫院作為特殊場所，布草應該有著更為嚴格的清洗和管理流程。「醫院枕套流入酒店客房，是否代表酒店在枕套清洗、更換等環節存在漏洞？」也有網友擔心，兩者混用會引發病菌傳播。

酒店布草，泛指酒店裡所有與「布」相關的紡織品統稱。具體涵蓋客房布草、衛浴布草、餐飲與會務布草三大門類。其中，被套、枕套、床單等分屬客房布草中的床上用品。

發帖網友說，自己入住的是杭州西溪紫金港亞朵酒店，求證該酒店，工作人員稱確有此事： 「門店第一次出現這個情況。」

重慶一名資深布草洗滌業人士劉經理表示，目前市場上酒店多數沒有自建洗衣房，需要依靠第三方洗滌廠提供日常布草洗滌服務，而第三方洗滌廠的洗滌質量酒店方很難做到隨時把控。「據我所知，醫院大多是以招投標、付費年結的方式尋找合作洗滌機構，我經手的很多酒店是月結，有些甚至是論次結算。」他分析，該網友所述酒店混入醫院枕套的情況，很可能是分揀或配送環節出現差錯。

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