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今年高考派出AI實時監場 半秒就能抓40種作弊

中國新聞組／北京29日電

今年高考時間為6月7至9日，一些省份使用人工智能AI）監考，考生的40種異常行為能在0.5秒內觸發警報，讓違規行為「無處遁形」。

澎湃新聞報導，對今年高考，教育部要求全方位防範作弊，包括強化「人防」、「物防」、「技防」，加強入場安檢，推動智能安檢門功能升級，強化對手機、智能手表等違規物的檢查，加強考場監考巡考，推動智能巡查檢查，鞏固考試安全防護網。

江西、湖北等省份今年高考將用AI輔助監考。廣東陽江有15個考點採用AI監考系統。系統透過攝像鏡頭全方位攝影並與算法匹配，對監考員和考生實時監控、做數據分析。中國電信陽江分公司副總經理謝革雄指出，監控過程中，AI算法自動匹配40種異常行為模型，包括考生細微的手勢交流、物品傳遞均能監測到，0.5秒內觸發監控端警報並標註細節，供監考員人工覆核。

據江西贛州市教育考試中心日前發出公開信顯示，全省將全面實施考場AI實時巡查，全程監控，考後將全省統一檢查審查錄像，「考生的任何違規行為將無處遁形」。

湖北亦將全面推行考場實時智能巡查，對交頭接耳、左顧右盼、逾時作答等違規行為，以AI技術實時發現並預警。

AI 高考 人工智能

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