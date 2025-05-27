今年前4月中國新增消費品破800萬種 家裝類突出
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中國國家市場監管總局23日披露的數據顯示，今年前4月中國新增消費品突破800萬種，達809.8萬種。其中，家裝類產品表現尤為突出，裝修材料、衛生潔具、家具照明、智能家居、適老化改造五大類消費品新增133.2萬種，同比增長560.8%，涉及企業1.2萬家。
中新社報導，從品類看，五大類補貼家裝產品分別增長如下：智能家居類新增3.0萬種、同比增長1985.5%，家居照明類新增93.5萬種、同比增長1016.4%，適老化改造類新增1.0萬種、同比增長498.2%，衛生潔具類新增5.1萬種、同比增長358.1%，裝修材料類新增30.7萬種、同比增長195.8%。
智能家居作為增長最快的領域，正加速融入民眾日常生活，成為消費升級的核心驅動力。其中，智能馬桶新增0.3萬種、同比增長793.3%，智能門鎖新增0.2萬種、同比增長620.0%，智能晾衣架新增0.05萬種、同比增長523.6%，智能開關新增0.2萬種、同比增長366.9%，智能插座新增0.08萬種、同比增長975.7%。在技術迭代與政策加持下，智能家居正引領新興產業發展方向。
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