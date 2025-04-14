極端大風襲華中 黃山遊客「差點吹沒了」 西湖1秒變西海

黃山景區風雨雪齊聚，遊客在風口互相攙扶。（取材自瀟湘晨報）

中國「極端大風」從華北吹到華中，安徽黃山景區狂風暴雨伴隨鵝毛大雪，遊客經歷了「特種兵式」爬山，全身濕透差點失溫，在風口更須和其他人互相攙扶穩住身體，「人差點吹沒了」；在安徽六安市金安區有路樹被吹倒，砸死一名電動自行車騎士。大風也吹向杭州、江蘇等地，西湖邊颳起了7至9級大風，湖面白浪翻滾，西湖1秒變「西海」。

西湖秒變「西海」。（取材自潮新聞）

綜合瀟湘晨報、極目新聞等媒體報導，黃山景區在周末迎來不少遊客，但極端的風雨讓遊客苦不堪言。在社交平台上有不少人分享自己「特種兵式」爬黃山，並在山上經歷風、雨、雪的視頻。一名遊客發了自己在黃山天門坎景點的視頻並稱，「這誰扛得住，天門坎8級大風，人都差點吹沒了」。視頻中可聽到遊客們的一次性雨衣被風吹得呼啦作響，一名身形較小巧的女士蹲在風口不敢起身，其他遊客均扶著兩側的山體。

另一名遊客表示，自己進山時間較早，玉屏索道還沒有關閉，「一群人興沖沖上了索道，下了索道就開始下雨，然後狂風暴雨」，雖然決定馬上下山，在過程中他稱自己「全身濕透甚至失溫」。另外還有遊客在頂著風雨於下午1時多登頂時，見到了黃山飄雪。

隨著冷空氣一路東移南下，杭州西湖邊也颳起了7-9級大風，湖邊小賣部的冰櫃被吹得移位，湖面上白浪翻滾，西湖1秒變「西海」。