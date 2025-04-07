中核翻車／招聘秀嚇人的天文數字 網批「人血饅頭」

中核集團收到近120萬份簡歷，天文數字嚇壞網友。（路透）

中國核工業集團昨發布的一則招聘喜報，稱收到了簡歷1196273份，這個精確到個位的數字很快登上了微博熱搜，這個「天文數字」嚇壞了不少網民，批評這是招聘界的「人血饅頭」。

有評論稱，百萬份簡歷背後，藏著大批年輕人在就業上的焦慮與期待，這不該是企業炫耀的資本，而應該引發政府和企業對不斷攀升的年輕人失業率的思考並尋求有效的解決之道。

鳳凰網引述「北枝梅蕊」微信公眾號評論指出，如今的企業招聘愈來愈像在玩數字遊戲。大廠們熱衷於公布簡歷投遞量：「今年秋招收到300萬份簡歷」、「錄取率不到1%」等等，這些驚人的數字被做成海報、短視頻，在網路上瘋狂傳播。數字愈大，似乎就愈能證明企業的吸引力。

但仔細想想，這真的值得驕傲嗎？一家公司收到上百萬份簡歷，意味著有上百萬年輕人在爭搶有限的職位。這不該是企業炫耀的資本，而應該引發我們對就業市場的思考。

每個投過簡歷的人大都收到過這樣的自動回覆：「您的簡歷已存入我司人才庫」。現實是，這個所謂的「人才庫」很可能就是個電子垃圾桶。企業總說「擇優錄取」，但在百萬級別的簡歷面前，篩選標準就很難客觀了，有時能不能被選中，可能真的就是運氣問題。

那些沒被選中的求職者得到的往往是「繼續努力」、「提升自己」這樣的客套話。一位研究生8個月投了487份簡歷全部石沉大海，他在社交媒體上寫道：「感覺自己像個被不斷退回的包裹」，這句話讓無數網友破防。這不是個例，而是很多求職者的真實寫照。

1196273，這個數字已經被中核撤掉看不到了，估計很快就會被人遺忘。但那些投出簡歷的年輕人，他們的焦慮、期待和夢想，都真實存在。就業市場應該少一些數字遊戲，多一些真誠相待。

另據網易「熊連松666」評論稱，近120萬份簡歷反映了當前就業市場的激烈競爭態勢。然而，對於這一龐大的簡歷數量，中核集團應當保持謙遜和謹慎，而不應將其視為炫耀的資本。當前就業環境下，求職者面臨巨大壓力和挑戰。他們需要的不僅是工作機會，更需要一個公平、公正的競爭環境。中核集團作為央企，更應當承擔起社會責任，為求職者提供更多的幫助和支持。