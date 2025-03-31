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哈爾濱醫師下班後 連6年開寶馬出攤賣這個 最高月入2萬

中國新聞組╱北京31日電
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武醫師這上班時告訴患者，回去少吃辣的，多吃清淡點。(視頻截圖)
武醫師這上班時告訴患者，回去少吃辣的，多吃清淡點。(視頻截圖)

黑龍江哈爾濱一則 「95後」 醫師連續六年下班擺攤賣小吃視頻引發網友熱議。武醫師白天在醫院救死扶傷，下班後便搖身一變，開著 「寶馬」 小吃車去擺攤。一天擺攤五個小時，憑獨特配方，生意相當紅火，最高月收入近2萬人民幣(約2770美元)。 

重慶晨報報導，起初武醫師還有些顧慮，擔心同事知曉後會覺得擺攤有失身分，但後來同事們不僅紛紛捧場，還對他的手藝讚不絕口。更重要的是，那些前來打針的孩子現在看到自己都不害怕了，這不就是給咱們烤串的那位叔叔嗎？

據報導，這位90後的武醫師上班時告訴患者，回去少吃辣的，多吃清淡；但擺攤時就換了另一副語氣，因為賣的多是烤製食物，所以他就勸人加點辣的吧，加點辣的好吃。生意好的時候，一天可以賣出七、八十份，最高一個月收入2萬。

這段視頻被傳到網上後，立刻引起了社會各界的廣泛關注和熱議，90後醫師下班出攤六年，最高月入2萬的事情成為輿論的熱點話題。有網友說，上班讓人家別吃辣，下班是又麻又辣，調侃「這樣做才有患者啊，上班有生意，下班也有生意，這就形成了一個完美的閉環」。

也有網友說這位醫師賣的東西確實好吃，更像一位「被行醫耽誤的大廚」，「既掙到了錢，改善了生活，又能讓自己每天都非常的充實，開心快樂」。

武醫師擺攤時會勸客人，加點辣的，加點辣的好吃。(視頻截圖)
武醫師擺攤時會勸客人，加點辣的，加點辣的好吃。(視頻截圖)
武醫師的攤子。(視頻截圖)
武醫師的攤子。(視頻截圖)

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