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中國「飛的」時代來臨 2公司獲頒合格證 年內提供服務

記者陳宥菘／綜合報導
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億航EH216-S無人駕駛航空器，此前在中新廣州知識城九龍湖廣場進行商業首飛演示。（圖／取自廣州日報）
億航EH216-S無人駕駛航空器，此前在中新廣州知識城九龍湖廣場進行商業首飛演示。（圖／取自廣州日報）

中國發展「低空經濟」再有新進展。中國民航局28日向兩家公司同時頒發了「民用無人駕駛航空器運營合格證」（OC證），分別是億航智能旗下全資子公司廣東億航通航，及其在合肥的合資運營公司合肥合翼航空。獲取OC證是電動垂直起降航空器（eVTOL）商業化運作的最後一個條件，這也是全球首個通過適航審定的無人駕駛載人航空器，意味著中國「飛的」（空中Taxi）時代正式到來。

綜合證券時報、廣州日報報導，這是中國全國首批載人類民用無人駕駛航空器運營合格證，是低空經濟從試點邁向商業化的重要里程碑。據悉，億航智能的EH216-S預計在2025年下半年開啟規模化服務，市民可在廣州相關營運點購票體驗低空觀光旅遊、城市空中通勤等服務。

在中國的eVTOL要實現商業化營運需要取得4張證，包含型號合格證（TC）、生產許可證（PC）、標準適航證（AC）及運營許可證（OC）。若將其比作「造車」，適航三證（TC/PC/AC）意味著「車能造」 ，OC等於「車能上路」。

OC證是用於確認載人類航空器，如電動垂直起降航空器（eVTOL），符合安全標準和運營要求。持有OC的主體企業可以在獲得批准的區域內進行商業運營，提供付費載人運營服務，開展低空經濟消費場景。

資料顯示，億航通航是美股上市公司億航智能旗下的全資子公司，成立於2021年，專注於城市空中交通運營；合翼航空則由合肥市國資平台與億航智能合資成立，是安徽省第一家專注於城市空中交通商業化運營公司。

上述兩家公司營運由億航智能自主研發的EH216-S，是全球首個、中國唯一「三證齊全」（型號合格證TC、標準適航證AC、生產許可證PC）的載人無人駕駛eVTOL航空器，並累計完成超6.4萬架次安全飛行，可在城市空中交通、物流運輸、觀光客等領域發揮交通化。在獲取OC證後，億航智能成為全球首個具備無人駕駛載人eVTOL完整商業運營資質的公司。

合翼航空此前表示，獲得運營合格證後，將圍繞旅遊觀光、交通接駁、物流運輸等場景，基於樞紐港和運營中心兩處基礎設施，在合肥駱崗公園率先開展EH216-S無人駕駛載人航空器商業運營，為公眾提供高效便捷的城市空中交通服務。

億航通航則指，將逐步擴大並增加商業營運點，在廣州各區域布局低空交通營運中心，提供低空遊覽、城市觀光及商業載人服務。

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