中國移動研究院長：6G融合「新三樣」 推動智慧化轉型

中關村泛聯院院長、中國移動研究院院長黃宇紅29日在2025中關村論壇年會上接受媒體採訪時表示，6G將與智慧網聯汽車、具身智慧、機器人等終端「新三樣」相結合，推動智慧化轉型。

中新社報導，黃宇紅表示，今年中國政府工作報告中，6G被確定為未來產業重要技術方向。官方層面認識到6G對未來智慧化技術的重要性，將其視為智慧時代的關鍵基礎設施。

黃宇紅表示，人工智慧 普惠，離不開網路基礎設施。未來6G不僅是連接，還提供算力、感知、智慧等。將來6G是智能體互聯的時代，智能體之間協作需要通過6G網路。此外，6G將實現空天地一體化的連接和智慧服務，支持各種複雜任務的完成，提升用戶體驗。

6G將支撐新場景、新業務、新應用和新商業模式。黃宇紅表示，2025年的工作重點是6G跟更多場景結合起來，6G應該由場景來驅動創新和發展。6G將支持無人駕駛汽車、具身智慧機器人等設備，提供無處不在的連接和算力支持。例如，老人出行時可由具身智慧機器人陪伴，通過6G網路獲取智慧服務。又如無人駕駛汽車將成為新的生活和工作空間，提供全息通訊、娛樂和辦公服務。

2025年被視為6G的標準元年。黃宇紅表示，6G的發展不僅是技術驅動，還應與人工智慧等技術相輔相成，中國提倡全球合作，打造統一的全球標準。對於6G發展時間表，黃宇紅表示，2025年3GPP（第三代合作夥伴計畫）啟動6G標準化工作，預計2029年完成標準制定，推出基本產品，2030年左右實現試商用和商用。