85後「鋰礦公主」掌舵一年大虧79億 天齊創始人終於發聲

天齊鋰業董事長蔣安琪。（視頻截圖）

「鋰礦巨頭」天齊鋰業創始人蔣衛平在2024年4月交棒給女兒蔣安琪接任董事長，一年後，1987年生的蔣安琪交出首份年報，顯示公司2024年營收130.63億人民幣(以下同)，同比下降67.75%，淨虧損達79.05億元，由盈轉虧。在27日業績說明會上，70歲的蔣衛平聲援女兒，他稱2024年對鋰行業而言極具挑戰，他仍對女兒充滿信心與信任。

來源：九派新聞

每日經濟新聞報導，這是蔣安琪掌舵天齊鋰業後交出的首份成績單。天齊鋰業的虧損更多發生在去年上半年。2024年上半年，公司的虧損主要與去年全球鋰價低迷有關，一直到2024年下半年現貨價格才趨於平穩。

然而，天齊鋰業仍具備資源優勢，目前擁有五大鋰化工生產基地，分布於中國四川射洪、四川遂寧、重慶銅梁、江蘇張家港，以及澳洲 奎納納（一期電池級氫氧化鋰項目），年產能合計9.16萬噸。此外，公司正推進江蘇張家港3萬噸氫氧化鋰項目及重慶1000噸金屬鋰生產線建設。

面對業績壓力，70歲的蔣衛平在27日的業績說明會上表態支持女兒。他強調，蔣安琪在天齊鋰業的發展歷程中，歷經市場週期波動及各種挑戰，對企業文化、歷史變革及管理體系有深入理解，因此他的交棒並非「重新開始」。

就蔣安琪接棒以後的表現，蔣衛平並沒有直接回應。他拋出兩個前提：第一，2024年實際上是鋰行業非常困難的一年；第二，國際環境變化之大始料未及。

報導指出，3月27日，天齊鋰業低開震蕩，收盤跌0.83%，每股報30.99元，總市值508.6億元。該市值已較歷史最高點蒸發超1800億元。