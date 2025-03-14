3年每周往返650公里只為見她…00後男大生娶回大4歲英語老師

湖南某高校大四學生劉凡與大他4歲的英語教師張媛完婚。（取材自極目新聞）

00後男生劉凡是湖南某高校大四學生，他上周末請假返鄉，與大他4歲的英語教師張媛舉行婚禮。劉凡說，選在大學期間結婚，是「希望給她足夠的安全感」，他並透露在長沙求學的3年間，幾乎每個周末都會往返650公里；還坐過凌晨兩點的車，「就為了早點見到她」。

「婚禮前三天，我還在考場答題。」據齊魯壹點報導，劉凡笑著說，他今年24歲，老婆28歲，雙方父母對兩人這段「女大男小」的戀情起初顧慮重重，「準岳母擔心我孩子氣，我爸媽又怕耽誤張媛」，後來「我用真情和行動打動了丈母娘」。

「有家才有責任感，才能逼著自己快速成長」；這個00後丈夫說，在長沙求學的3年間，劉凡幾乎每個周末都會踏上回老家的長途，一趟往返要奔波650公里，他說：「最拚的時候坐過凌晨兩點的車，就為了早點見到她」。

還在學的劉凡娶了大他4歲的英語教師報導經披露不久，即衝上了微博 熱搜，引來網友熱議。不少網友表示祝福：「此次事關國家大計，正能量應該點讚」，「郎才女貌，祝福祝福」，「看看現在，看看周圍，早結婚生子是對的」，「最拚的時候坐過凌晨兩點的車，就為了早點見到她，年輕人就是忍不住」。

不過也有一些網友不以為然：「每周返回見女朋友，這麼大的幹勁，國家應該為他設立一個重點實驗室」，「大學生返鄉結婚真的大可不必，只會讓旁人覺得這個女的和一個在校學生結婚」，「媳婦上班賺錢養上學的老公，老公每周還得趕回來交作業」，「四年還要人養著，談何責任感」。

有網友認為其結婚是為了該校有 「大學生結婚加學分」的規定，可以在學業上為自己加分；劉凡所在高校的工作人員則表示，目前學校並無「結婚加學分」的政策，但很多學校會在綜合測評中給予一定加分。