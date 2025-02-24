預計今夏開幕的上海樂高樂園招人 「積木師」很搶手

上海樂高樂園度假區招聘專區的各個招聘展位前排起了長隊。（取材自澎湃新聞）

上海樂高樂園 （LEGOLAND）度假區預計今年夏天開幕，樂高樂園所在的金山區楓涇鎮日前舉行招聘會，現場推出497個職位，擬招聘逾2800人。其中，負責以樂高積木做創意搭建的「趣味拼搭師」職位吸引不少求職者。

澎湃新聞報導，上海樂高樂園有限公司分別與南上海勞動力市場服務中心、金山人才服務公司簽訂「招聘服務合作框架協議」，並與上海中僑職業技術大學、上海現代化工職業學院、上海電子信息職業技術學院、上海旅遊高等專科學校、上海食品科技學校等五所院校簽訂「校企聯盟合約」。

金山區就業 促進中心副主任李紅說：「協議的簽約建立起了一個雙向供需通道。當樂高樂園有人力資源的需求，公司能夠做及時輸送，對於職業院校學生來說，上海樂高樂園度假區內將有很多適合他們實踐及就業的崗位，而度假區內也正好需要年輕人才的參與，校企合作的實踐基地也能隨之建立。」

據報導，樂高樂園度假區這次推出了20多個不同類型的崗位，涉及樂園運營的各個方面，涵蓋了趣味拼搭師、咖啡 師、景點營運員、餐飲服務員等多個工種。其中，趣味拼搭師的崗位吸引了不少求職者，家住楓涇鎮的戚女士說，她本身就是樂高迷，專業也較為對口，特別期待能在家門口找到一份自己喜歡的工作。