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政策扶持高端產業 中國留學生海歸求職增2成

記者陳湘瑾／即時報導
中國一份報告顯示，2024年應屆留學生回到中國求職的人數年增19%，是2018年的2倍。(中新社)
中國一份報告顯示，2024年應屆留學生回到中國求職的人數年增19%，是2018年的2倍。(中新社)

中國求職機構智聯招聘近日發布《2024中國海歸就業調查報告》顯示，2024年應屆留學生回到中國求職的人數年增19%，是2018年的2倍。分析指出，因政府扶持航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端產業、創造大量就業機會，相關產業的海歸求職人數大增。

《報告》顯示，回到中國求職的留學生整體呈現高學歷特徵，碩士學歷佔79.3%，博士佔2.7%，大學學歷僅佔18%。學術專業方面，工商管理、金融學、計算機科學與技術位列前三。

在招募端，製造業、新能源、環保等產業對海外市場拓展類人才需求激增，2024年相關職缺增速達56.1%。半導體、醫藥等技術密集型行業對海外技術類人才需求也持續攀升。

而「海歸」優先的職缺薪水也連六年呈現上升趨勢，平均月薪達人民幣15,440元（約2,129美元），較2019年增長31.5%。

從實際求職的領域來看，電子商務產業以8.4%的投遞量佔比成為海歸首選，而航空航天、人工智慧、醫藥生物等高端實體產業投遞人數也逐年增加，增速分別達37.9%、29.5%和27.8%

《報告》分析指出，中國海歸人才對這些高新技術行業的投遞意願提升，是由於國家和地方政府給予此類行業大量的扶持政策，創造更多就業機會。尤其是人工智慧作為引領未來的關鍵技術，被列為國家戰略重點發展方向。

就業 人工智慧 留學生

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