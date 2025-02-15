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外資不再青睞⋯中國去年FDI淨流出1684億美元

記者陳宥菘／即時報導
中國去年外商直接投資（FDI）淨流出規模達創紀錄的1684億美元，其中，外商流入中國的投資規模僅為45億美元，創1992年以來的最低水平。(路透)
中國去年外商直接投資（FDI）淨流出規模達創紀錄的1684億美元，其中，外商流入中國的投資規模僅為45億美元，創1992年以來的最低水平。(路透)

中國去年外商直接投資（FDI）淨流出規模達創紀錄的1684億美元，其中，外商流入中國的投資規模僅為45億美元，創1992年以來的最低水平。分析認為，在中美掀起新一輪貿易戰後，資金外流的態勢恐將持續。

彭博報導，中國國家外匯管理局14日公布2024年4季度及全年國際收支平衡表初步數據顯示，中國去年外商直接投資（FDI）淨流出1684億美元，資本外流規模創1990年有數據以來的最大。外商對中國投資額在2021年觸及3440億美元的歷史高點後，近年來持續下滑。

外國公司撤資之際，中國國內企業也在迅速地將資金遷至海外。細部來看，中國投資者向海外投資了1728億美元（約5.6兆元新台幣），而外商流入中國的投資規模僅為45億美元，創1992年以來的最低水平。

彭博指出，在中美兩國陷入新一輪貿易戰之際，更多企業可能受到牽連，遏制資本外流將更富挑戰。

美國總統川普1月20日上台後，頻揮關稅大棒，對中國商品全面加徵10%關稅，中國則採取一連串措施反制，包括對美能源產品、機械和車輛加徵10至15%的關稅，重啟對Google和輝達的反壟斷調查。美媒此前報導稱，中國還考慮調查蘋果、博通（Broadcom）和新思科技（Synopsys）。

本月10日，中國國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過「2025年穩外資行動方案」。會議提出，要有序擴大自主開放，落實全面取消製造業領域外資准入限制要求，擴大鼓勵外商投資產業範圍。要加大外資企業境內再投資支持力度，鼓勵外資在中國開展股權投資，優化外資併購規則和併購交易程序。要拓寬外資企業融資管道，加大知識產權保護力度。要做好外資項目服務保障，在入出境、停居留等方面為外企人員往來提供更多便利。

中國官媒《人民日報》10日就「外資大規模撤出中國」的說法評論稱，近年來一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功，並指外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟，中國市場已今非昔比。

投資 關稅 國務院

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