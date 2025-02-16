我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

「哪吒2」太棒 奧斯卡評委喊話報名「讓我能投下1票」

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧斯卡評委看完「哪吒2」後喊話導演餃子角逐奧斯卡，更稱「我會投票。」（取材自央視新聞）
奧斯卡評委看完「哪吒2」後喊話導演餃子角逐奧斯卡，更稱「我會投票。」（取材自央視新聞）

「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）當地時間2月14日在美國上映，一票難求。在洛杉磯，兩位奧斯卡評委前來觀影，據央視報導，她們盛讚「哪吒2」，並喊話該片導演餃子角逐今年奧斯卡獎，「讓我有機會為您投票」。而餃子也在昨天名列中國導演票房榜榜首，相較榜上多數導演都是以兩位數的作品登上榜單，只有餃子一位僅憑「哪吒」系列兩部作品就登頂。

據央視報導，兩位在洛杉磯看「哪吒2」的奧斯卡評委分別是南加州大學動畫研究與實踐項目主任希拉·索菲安和艾倫·埃拉索夫。索菲安觀影後接受央視採訪表示，她們看過「哪吒1」，印象很深刻，來觀影前，她的很多學生都說「哪吒2」棒極了，所以她非常期待。

索菲安表示，看過之後覺得「哪吒2」在製作設計、音效、音樂等方面更上一層樓，故事情節複雜，情節曲折，「太棒了！太震撼了！」，「我相信肯定有一些細節是我沒有完全理解的，但這完全不影響我的觀影體驗。電影的主題是普世的，能夠引起共鳴」。

索菲安並向「哪吒2」導演餃子喊話：「恭喜您，您在電影中體現出超強專業性，我非常期待您的下一部作品。這部電影在奧斯卡獎參賽作品中將非常有競爭力，我非常期待『哪吒2』可以角逐2025年的奧斯卡獎，這樣我將有機會為您投票」。

另一位奧斯卡獎評委埃拉索夫則表示：「我認為中國人，尤其是中國電影人，都應該為此感到自豪」，她也對餃子喊話：「您這部電影真的是太厲害了！它讓我期待您下一部會發生什麼。真的祝賀您，這是一個很大很大的成就」。

截至2月15日，「哪吒2」累計票房（含預售及海外票房）已超111億元（人民幣，下同，約15.3億美元），超「復仇者聯盟」票房成績，成為首部進入全球票房榜前11亞洲電影。出品方也在微博發文：感謝225000000+位觀眾走入影院與我們相見。

而據極目新聞，「哪吒2」的驚人票房，使該片導演餃子已憑藉「哪吒」系列兩部電影「哪吒之魔童降世」、「哪吒之魔童鬧海」拿下157.38億元票房成績，超過陳思誠，昨成為中國導演票房榜第一名，位列第三的是徐克。

值得一提的是，在該榜單當中，大多數導演都是憑藉兩位數的作品登上榜單，只有餃子一位導演只憑藉「哪吒」系列的兩部作品就能登頂。

奧斯卡獎

上一則

熊貓龍鳳胎命名賽需要正式名字 不接納家姐、細佬乳名

下一則

「哪吒2」前進北美 盛況破20年紀錄 觀眾瘋繳「哪吒稅」

延伸閱讀

「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣

「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣
「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆

「哪吒2」北美預售票破20年紀錄 義烏舊貨銷售火爆
憑哪吒超越張藝謀等名導 餃子登頂中國影史導演票房榜

憑哪吒超越張藝謀等名導 餃子登頂中國影史導演票房榜
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話