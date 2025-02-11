廣州推「城市合夥人」 四類別面向全球徵集

2月8日下午，廣州市人民政府新聞辦公室舉辦「廣州城市合夥人」計畫專項工作總體方案（試行）新聞發布會。（取材自南方+）

廣州市政府新聞辦公室8日舉行記者會，正式推出城市合夥人計畫，分為四個類別面向全球徵集合作夥伴。

中新社報導，廣州城市合夥人計畫，聚焦城市品牌建設和產業發展關鍵領域，將實現三個結合：政府行政組織統籌與社會力量專業執行的有機結合；賽會市場開發與城市品牌傳播的有機結合；城市資源和招商引資的有機結合。

該計畫將徵集一批與廣州產業布局戰略一致，能為廣州打造城市名片作出突出貢獻，為廣州高質量發展提供各類資源的企業、機構和個人，作為廣州城市合夥人。

據介紹，廣州城市合夥人分為以下四個類別面向全球徵集：

一是戰略合作夥伴：主要面向世界500強企業，或所屬行業符合廣州市重點產業發展戰略和產業鏈招商需要的行業領軍企業、頂級科研機構、智囊智庫團隊。

二是超級合夥人：主要面向中國企業500強、民營企業500強、中國製造業500強、中國軟體百強企業、國家製造業單項冠軍、國家專精特新小巨人和相應級別的外資企業，知名律師事務所、會計事務所、分析諮詢、創意策畫等機構。

三是城市夢想家：主要面向相關專精特新，及參與廣州城市發展意願強烈，有志於在廣州實現夢想的中小微企業。

四是城市推廣大使：主要面向在城市文化、產業升級、形象提升、品牌傳播等工作中作出積極貢獻、提供智慧支撐的國內外頂尖科技工作者、重大項目投資 者和文教社科體育衛生等方面的名家等。

廣州市政府副秘書長朱小燚稱，將在城市合夥人的共建平台上，以賽事放大城市優勢，高效整合各類城市資源，賦能城市合夥人出圈破圈；並精心梳理代表性城市品牌活動，支持企業和機構以多種方式與城市深度合作，獲得城市品牌、榮譽、服務、款待、廣告、定製等多方面權益回報。