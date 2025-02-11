中消費回溫？民眾感受不強 「消費降級」更貼真實感受

中國民眾收入減少，消費降級成為市場主要趨勢。（路透）

中國官方近期不斷宣稱中國消費回溫，但有港媒刊文認為，在中國整體經濟情勢不佳下，一般民眾對於消費成長的實際感受其實不強，「消費降級」更貼近民眾生活的真實感受。

中國官媒近日大篇幅報導春節 期間消費市場的亮眼數據，包括電影總觀影人次突破1.8億次；跨區域人員流動量超過23億人次；假期前4天，中國全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增5.4%等等，試圖將今年塑造為「消費大年」。

港媒署名文章指，在中國房地產 一再走低，企業裁員 減薪、失業率升高等背景下，一般的中國民眾對於消費增長的「實感」似乎不強。春節期間在廣東、北京和東北多個城市走親訪友，飯局上有不少人表達消費欲望和信心欠佳。

「還不上外債，都急死了，我和老公每天凌晨4點多醒了就再睡不著」，生活在東北小城的萱萱嘆氣說，現在住的新房是2021年高價買的，已經跌了15萬元(人民幣，下同)，老房子降價10萬還是賣不出去，現在很少在外吃飯，她老公酒也不喝了。

春節假期值班兩天的深圳公務員阿峰抱怨，工作強度愈來愈大，績效獎金卻減了，薪資少了四分之一，「我還沒有買房，消費肯定是要降級的，去年十一的旅遊安排就取消了」。

中國國家統計局數據顯示，去年全年社會消費品零售總額年增3.5%，遠少於2023年的7.2%。去年CPI按年漲0.2%，亦顯著低於3%左右的官方目標。

應對中國整體內需不足，去年底召開的中央經濟工作會議，把大力提振消費列為九大重點任務之首。官方開年加大消費品「以舊換新」支持力度，擴大消費補貼範圍。