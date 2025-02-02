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豫貨車起火 後車駕駛追5分鐘攔停「想到也是司機的爸爸」

中國新聞組／北京2日電
貨車起火位置。(視頻截圖)
貨車起火位置。(視頻截圖)

河南省安陽滑縣境內342國道上發生一起火燒車事件，但起火的貨車駕駛第一時間並未發現異狀，是後方的小轎車發現後，一路雙閃、呼喊、鳴笛及兩次截停，狂追5分鐘後終於攔下貨車通知駕駛，及時撲滅火勢，未造成更大傷害。小轎車駕駛表示，「我爸爸也是貨車司機。在外互幫互助大家的父母，這是無聲的約定」。

上游新聞報導，小轎車上是一對來自安陽的年輕夫妻和還在襁褓的女兒，妻子小李日前將行車紀錄器畫面放上網路，引發熱議。丈夫王輝受訪表示，當時是他開車，發現前方貨車右後輪胎位置隱隱約約冒煙。當下小李朝貨車司機大喊提醒，但對方聽不到，王輝於是嘗試按喇叭、打雙黃燈閃爍，但貨車司機都沒有注意到。不久後，貨車右後輪冒煙處開始出現火花。

王輝擔心輪胎隨時可能爆炸，嘗試加速超車想攔停貨車，期間小李一直向貨車大喊「停！停車！靠邊靠邊！」，喊到聲音嘶啞。他們狂追五分鐘後終於成功攔下貨車，告知司機狀況。司機當下表示並不知道車子起火了，趕緊用車上的尿素滅火。

影音來源：澎湃新聞

24歲的王輝說，「看到他就想到了我爸爸。他同樣在外打工，也是貨車司機」，事後他得知司機是遼寧人。

貨車司機下車時不知道車輛起火了。(視頻截圖)
貨車司機下車時不知道車輛起火了。(視頻截圖)

這段攔車影片在社交平台上走紅，獲得超百萬點讚，許多網友留言，「你不是救了一個人，而是我們遼寧朝陽的一個家庭」、「看到叔叔穿著紅襪子和斑白的頭髮，眼淚都下來了，你真的拯救了一個家庭」。

貨車司機用尿素滅火，王輝在一旁幫忙。(視頻截圖)
貨車司機用尿素滅火，王輝在一旁幫忙。(視頻截圖)

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