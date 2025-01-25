我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

合併、減薪潮衝擊 中國證券業去年流失2萬人

記者陳宥菘／即時報導
去年中國券商領域從業人員減少近2萬人至33萬人，降幅5.6%，降回疫情前的2019年規模。（美聯社）
去年中國券商領域從業人員減少近2萬人至33萬人，降幅5.6%，降回疫情前的2019年規模。（美聯社）

中國疫後經濟情勢不振，在券商合併重組、降薪、裁員等多方衝擊下，券商業「跑馬圈地」擴張時代不再。經歷先前2年從業人員大幅成長後，去年券商領域從業人員減少近2萬人，從業者總數約為33萬人，降幅5.6%，已降回疫情前2019年的水準。

界面新聞報導，根據中證協、Choice金融終端數據，去年中國券商領域從業人數淨流出19637人，主要集中在一般證券業務人員、證券經紀人。去年超過8成證券公司從業人員人數減少。其中，中信證券、國信證券、廣發證券、興業證券、國投證券、中信建投、長江證券、國泰君安、華源證券等9家券商的從業人數淨流出超過500人。

至於是哪些業者縮減規模？去年底，員工規模達「萬人俱樂部」的券商數量顯著減少，目前僅剩下中信證券、中信建投、國泰君安、中國銀河、廣發證券，等同回到2019年底的水準；國信證券則跌出「萬人俱樂部」。

不同券商的從業人員儲備情況也呈現分化態勢。報導提到，有104家券商從業人員呈現淨流出，占比逾85%。其中，中信證券淨流出1388人位居榜首，有原因是部分員工轉到子公司；國信證券、廣發證券淨流出人數也破千人，前者減員比率逾11%，是大型券商裡占比最高。

針對從業人員顯著減少，有業內人士表示，由於行業「大環境問題」，今年券商整體釋放的招聘需求比往年減少，提出離職人員增加。原因之一是隨著數位轉型加速，證券業務的自動化程度提高，傳統人工密集型崗位需求減少，導致從業人員數量下降。

報導提到，自2023年8月27日階段性收緊IPO以來，券商投資業務受影響。項目減少、收入下滑，首當其衝的是，投行從業人員面臨供大於求，去年下半年以來，各家券商裁員、降薪、轉職分流時有發生，也進一步加劇了人員流出。

例如，頭部券商中，中金公司去年淨利及投資銀行業務手續費淨收入均下降，計畫自2024至2026年削減3分之1的境內投行員工。另外，中信證券為了緩解IPO速度放緩帶來的人事成本壓力，去年3月對100多名總部投行股權業務人員實施調崗，實施「末位淘汰」考核制。

華東地區一位資深金融獵頭透露，挖角愈來愈難做，甚至比過去3年疫情期還難，主因是證券公司招聘需求下降很多，多家機構削減成本，「目前機構處境艱難，一方面是『活多錢少』，另一方面難以找到更好出路。」

深圳某券商投行人士指出，業內人員流失有2大原因，首先是業務開展困難，加上合併重組的大背景，很多公司都在做「業務減法」，這2年券商多項業務業績下滑，且預計今年投行業務難有顯著好轉。該人士稱，另一原因是各方面薪酬待遇下降，這與業務壓力有關，也受「限薪令」的影響，降薪潮已對從業人員產生普遍影響。

證券 疫情 投資

上一則

考古新發現 大規模夏商時期石砌建築遺跡 首現長江流域

下一則

流感疫情稍緩 中國衛健委：呼吸道傳染病流行情況已下降

延伸閱讀

繼央行等監管層後 路透：中國將對金融央企減薪限薪

繼央行等監管層後 路透：中國將對金融央企減薪限薪
看齊公務員…中國3大金監部門薪水砍半 董事以上減60%

看齊公務員…中國3大金監部門薪水砍半 董事以上減60%
金融監管部門苦日子來了 中國將對央行等職員降薪50%

金融監管部門苦日子來了 中國將對央行等職員降薪50%
開局不順救股市 中禁止大型基金拋售股票、要「買多於賣」

開局不順救股市 中禁止大型基金拋售股票、要「買多於賣」

熱門新聞

女模特裝扮成機器人回老家，村裡大媽紛紛圍觀觸摸。（視頻截圖）

河南女扮機器人回鄉 腰臀比例太誇張 大媽1動作害她破功

2025-01-19 09:30
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30
上海一家三口墜樓，疑似因為女兒考試沒得滿分。（取材自X平台）

小學5年級女兒1科沒考100分 上海1家3口因此相繼跳樓？

2025-01-20 08:30
獲救後的演員王星，先後用英語和中文，感謝泰國警方的營救。（取材自微博）

公安部曝王星被綁架後轉賣3次 中泰挖出跨境人販集團逮12嫌

2025-01-18 01:25
劉宇嵩的作品。（取材自封面新聞）

新疆5歲童國畫高水準驚呆網友 不可能？看完視頻全信了

2025-01-17 06:30

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模