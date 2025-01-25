比妙瓦底狠？湖南公安傳勒索企業家 開價億元換「構罪不訴」

中國地方財政吃緊，各地公安用「遠洋捕撈」對民企開罰另闢財源。一則湖南邵陽公安勒索一名被捕企業家的影片近日曝光，公安對企業家開價1億，換取「構罪不訴」。影片引發熱議，網友也起底涉事公安背景。分析指出，以法之名斂財，比緬甸 妙瓦底電詐集團更惡劣。

X平台「李老師不是你老師」23日發布影片，拍攝時間為去年2月6日下午3時多，疑似一間酒店房間內私裝的監控攝像頭。一名疑似企業家的男子用被子遮蓋身體和大半頭部，躺在一張床上。另一張床上斜坐一名未著警服的公安對其施加脅迫，旁邊還有一穿著警裝的男子查看手機。

未穿警服的公安回顧涉事男子在邵陽縣紅石派出所和看守所接受問訊及交談的情況，提出可通過退贓和出錢換取「構罪不訴」的處理。公安警告稱，「構罪不訴」並不意味男子無罪，案件本可按非法經營罪和提供非法侵入計算機軟件程序工具罪定罪，最高可判處五年以上及三年以下有期徒刑。

公安表示已與檢察院、法院及政法委討論，認為該案罪行不重，可以「打法律的擦邊球」從輕處理，並以解決財政困難為辦案目的。公安引述男子與副縣長達成的口頭協議，要求其履行一億元的付款承諾，並保證案件處理透明，無欺騙行為。

該公安稱願意將該案當成「親戚」的案件處理，更直言：「以前這樣的案子搞的很少的，但現在很多地方都在搞了。」網友也很快起底涉事的包括邵陽縣公安局副局長唐戰雄和邵陽縣副縣長兼公安局局長尹向鋒。

自由亞洲電台報導，邵陽當地企業主從影片確認這是當地口音，稱這是這是邵陽縣公安局把異地的人抓來「來榨油、敲詐勒索」，現在這種遠洋捕撈應該是個常態。

時評人季風指出，當前各地財政吃緊，企業家也淪為刀俎下的魚肉，公安這種行為比妙瓦底電詐集團還要惡劣，長遠只會加速有錢人外逃。