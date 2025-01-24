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去年帶動37.4億銷售額 中續延電動自行車「舊換新」

記者陳湘瑾／綜合報導
中國商務部23日發布通知，延續電動自行車以舊換新政策。 （中新社）
中國商務部23日發布通知，延續電動自行車以舊換新政策。 （中新社）

中國在2024年8月推動電動自行車的以舊換新方案，帶動人民幣37.4億元的銷售額，置換新車138萬輛。商務部23日發布通知，延續電動自行車以舊換新政策，並鼓勵各地讓消費者在購買時可以直接支付已經扣除補貼費用的金額，便利消費者使用該政策。

根據商務部網站，5部門辦公廳近日印發《關於做好2025年度電動自行車以舊換新工作的通知》，部署今年繼續進行電動自行車以舊換新工作。該《通知》緊貼電動自行車安全隱患整治要求，從安全導向出發，提出規範銷售環節、調整收舊環節、加強政策宣傳、做好數據收集等要求。

商務部流通發展司負責人表示，鼓勵各地採用支付立減（指在付費時直接扣除補助的金額）讓補貼優惠直達消費者；鼓勵簡化補貼發放流程，取消補貼申請和審核等非必要環節，加快審批進度，盡量縮短補貼到帳時間；鼓勵銷售門市提供售舊、換新、輔助上牌等「一站式」服務，便利消費者。

商務部流通發展司負責人指出，新政策主要聚焦電動自行車以舊換新有關環節的組織和實施。一是拓展收舊範圍，將電動自行車的收舊範圍由「個人名下」變為「個人消費者」，凡是來源權屬明確且配備車載電池的報廢老舊電動自行車均可參加以舊換新。

二是明確報廢更新的安全導向。將以舊換新補貼範圍，由「交回老舊電動自行車並換購電動自行車新車」變為「交售報廢老舊電動自行車並換購合格新車」，「交售」為舊車按市場價回收，「報廢」則禁止再次流通使用，購新補貼不包含舊車售賣金額。

三是規範了參與主體，各地自主確定參加電動自行車以舊換新活動的銷售企業或門市及回收企業目錄的名單要向社會公示，銷售門市需要做政策圖解、價格公示等工作。交售的老舊電動自行車必須交由具備相關資質的回收企業報廢處置。

商務部

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