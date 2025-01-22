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騰籠換鳥、肥瘦搭配…中國城市更新 去年花逾2.9兆元人民幣

中國新聞組／即時報導
2024年中國共實施城市更新項目6萬餘個，圖為廣東深圳街景。（中通社）
2024年中國共實施城市更新項目6萬餘個，圖為廣東深圳街景。（中通社）

中國國務院住房城鄉建設部表示，2024年中國共實施城市更新項目6萬餘個，完成投資約2.9兆元人民幣（約3961億美元），綜合性成效逐步顯露。

新華社報導，在構建城市更新制度政策框架方面，住房城鄉建設部相關司局負責人表示，已有1個省9個城市出台城市更新條例，92個城市出台管理辦法，150個城市印發指導性文件，城市更新目標任務、路徑程序逐漸清晰。各地共出台土地、規畫、財稅、金融等支持政策1000多個，發布技術標準、操作指南260多個，提升配套政策精準性。

相關司局負責人說，中國不斷創新多元化城市更新投融資機制。12個省設立了專項資金給予獎補或貸款貼息，12個省發行專項債近1000億元用於各類更新改造，一些地方完善了稅費減免政策。各地積極爭取金融信貸支持，拓寬徵信方式、延長貸款期限。目前，已有28個城市設立城市更新基金，總資金規模達4550億元。各地通過政企合作、特許經營、企業承包、自主更新等，吸引社會資本投入。

報導指，中國建立了城市體檢與城市更新一體化推進機制。297個地級及以上城市全面開展城市體檢，全方位查找城市短板問題，確定城市更新重點任務。310多個城市編制城市更新專項規畫，普遍形成「城市更新規畫—單元（片區）策畫—項目實施方案」的實施體系，部分城市強化精細化城市設計引導。

16個省份建立城市更新項目庫，加強項目謀畫、常態化儲備和動態調整。各地不斷優化建設工程審批管理程序。

相關司局負責人表示，各地多措並舉推動存量資源用起來，部分地方允許複合利用存量用地，完善土地用途變更、建築功能轉換等政策。多地推動低效用地再開發，通過「騰籠換鳥」、零星用地整理等集約利用土地。部分地方創新帶方案出讓、協議出讓、彈性年期等更為靈活供地方式。

此外，各地還積極探索政府統籌、市場運作、公眾參與的可持續實施模式。地方政府注重協調區域存量資源，授權實施主體以總體打包、「肥瘦搭配」等統籌實施改造。很多地方注重吸引運營主體提前介入、一體化主導城市更新。

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