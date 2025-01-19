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政府搶死人財產？上海男未立遺囑 430萬、1套房充公

中國新聞組／上海19日電
政府遭質疑搶死人財產，圖為徐匯區人民法院審理現場。（取材自上海法治報）
政府遭質疑搶死人財產，圖為徐匯區人民法院審理現場。（取材自上海法治報）

上海和北京近日出現兩件因沒有立遺囑致「遺產充公」判決。一是上海葛姓男子留下1套房及430萬元（人民幣，下同，約59萬美元）儲蓄，遺產管理人民政局將遺產收歸國有；另一起是北京趙女士留下的幾百萬遺產也被充公。兩案親屬將官方遺產管理人告上了法院，引發關注。有網民質疑地方政府「搶死者財產」，也有人認為親屬生前沒照顧，本就不該有繼承權。

上海法治報報導，七旬葛姓老人在家中意外離世，留下430萬元的遺產以及一套位於市區的兩居室房屋無人繼承，在法院判決將部分遺產分給已履行較多扶養義務的堂弟夫婦後，民政部門作為「遺產管理人」，申請認定財產無主。

經過一年的公示期後，徐匯區人民法院近日作出終審判決，認定葛姓老人名下房屋為無主財產。這也是上海首例由民政部門申請認定的無主財產收歸國有案；然而，葛姓老人的堂弟夫婦將徐匯區民政局告上法庭，要求分得葛老伯的另外300萬遺產。 

葛姓老人的堂弟自訴嫂子過世後，他們夫婦對自小患有癲癇的哥哥照顧很多還料理了身後事，但徐匯法院民事審判庭法官助理叢花雪表示，葛姓老人是在老伴過世後，才搬回了徐匯居住，堂弟夫婦所稱的扶養時間也是在這之後。

「我們最終結合兩原告對於老人的扶養時間、扶養程度等在案事實，酌情判定兩原告分得當時查明的遺產中除房屋之外的全部遺產總計約130萬元。」叢花雪表示，兩原告分得的遺產數額與其照顧程度相適應，最終駁回其再次繼承這筆遺產的請求。

時間視頻報導，北京趙女士因病去世，留下幾百萬遺產，由於趙女生前沒立遺囑，也沒有法定繼承人，趙女的叔叔姑姑和舅舅姨姨都要求分割遺產；北京昌平法院近日做出判決，法院審理認為，趙女生前一個人居住，房產收歸國家，曾幫扶趙女的親屬，可按比例進行剩餘財產的分配。

網友對這兩起遺產案表示，「如果用於公益事業也好，就怕進了某些人的腰包」、「堂弟好歹有那麼點血緣關係，怎麼就不能繼承全部遺產了？又沒人和他爭」、「憑啥收回國有？人家多少有點親戚的」，還有人建議「學學蔡瀾先生，死前全部花光。一分不剩。」

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