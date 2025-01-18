玩出新高度…男花15萬買火車 帶雙親自駕遊 治癒父焦慮症

男子花15萬買火車「開」上馬路。（取材自新聞晨報）

小轎車自駕 遊不夠看，他把火車「開」上了馬路。一位男博主花費15萬（人民幣，下同，約2萬美元）買了一輛火車車廂，帶父母從遼寧省遼陽市到三亞自駕遊，火車沿途還會停在路邊煮上鐵鍋燉，吸引許多人目光。有網友稱讚此舉令人「大開眼界，玩出了高度」，博主則說，他此行主要目的是緩解父親的焦慮症，一路上走走玩玩，父母的心情也變好了。

新聞晨報報導，這是博主「狼先生~（卷兒哥）」 為了帶著父母從遼陽到三亞自駕遊買的火車，在山東花了15萬買下，車廂內部裝修耗資8000元，「該有的備案都有，合理合法。」之所以打造這個移動「火車車頭」，是因為想帶著父母到處走走，緩解父親的焦慮症。他表示，一路上帶著父母走走玩玩，他們的心情也很好，父親焦慮症狀緩解了不少。

男子開火車帶著父母自駕遊。（取材自新聞晨報）

至於網友們關心的「火車車頭」能否上高速公路，李先生表示，「火車車頭」是安裝在大貨車上面的，通過審批也進行了報備，可以合法上路，且行駛時除卡車司機，其他人都坐另外的車。

報導指出，李先生指出，在道路上行駛的情況下，「火車臥鋪」是不裝人的，「晚上才回火車臥鋪上睡覺。到了服務區或者其他可以停車的地方，就會找地方休息，還可以做飯。因為我爸愛吃鐵鍋燉，我們也帶了鐵鍋燉的爐子，還帶了幾隻大鵝。『火車車頭』裡水電、廁所都有，有專門的發電機，用電不用擔心，吃飯洗澡都很方便。」

據報導，這位博主曾在2023年1月22發視頻，吐槽母親非要他吃已經回鍋16次的花捲而暴紅，「帶父母來三亞過年，租的別墅，5萬一個月。我媽小年做的花捲，一天回鍋兩回，截至現在初一已經回鍋16回。我一說扔就哭，今天又回鍋了，我爸實在咬不動了…」視頻發布後，不少網友調侃道：「住5萬一月的房子，吃回鍋16次的花捲」、「這花捲都能拿著防身了。」

這位博主曾發視頻吐槽母親，非要他吃已經回鍋16次的花捲。（取材自新聞晨報）

報導稱，有網友表示，大開眼界，十分新奇。「這就是以前我們幾個朋友開玩笑說的話，『以後買節火車才夠一家人』。」「我說我咋搶不到票，原來你搶了一車廂的票，現在買票都按一節車廂一節車廂買了嗎。」

也有人表示，錢都花在了刀背上，但是挺有趣。「沒苦硬吃的卷哥爸媽。主打一個能省一分，願意賠一萬。」「你說它是一個假火車吧，它也在跑，還有臥鋪，到底是真火車還是假火車，不行，我有點頭疼。」