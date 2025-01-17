「洋年貨」走俏 中國年菜多了異國味

消費者挑選哈薩克斯坦糧油產品。(新華社)

年關將至，重慶團結村中心站內熱鬧非凡，來自歐洲、東南亞等世界各地的「洋年貨」從這裡源源不斷運出，緊接著送至西南地區各大商超、餐飲店。

「每年春節前夕，歐洲的糖果、巧克力、餅乾、紅酒等商品都特別受消費者喜愛，近期重慶中歐班列已實現年貨等相關商品進口超200標箱。」渝新歐（重慶）供應鏈管理有限公司市場營銷中心經理徐潤秋說。

17日，一列滿載糖果、華夫餅、馬卡龍、葡萄酒、啤酒、牛肉等貨物的中歐班列年貨專列緩緩駛入重慶團結村中心站；13日，一列裝載著巴西牛肉、泰國椰汁等貨物的西部陸海新通道鐵海聯運年貨班列從廣西欽州港東站駛向重慶、成都……一趟趟年貨班列沿著聯通亞歐大陸的鐵軌，將世界年味送至中國各地。

走進位於重慶市渝中區的陸海新通道國際消費中心，烏拉圭蜂蜜酒、泰國糕點、德國啤酒等商品琳瑯滿目。

趁著周末，渝中市民張曉峰決定來這裡挑選一些特別的年貨。「我選了一些進口紅酒和啤酒，準備年夜飯時喝。」張曉峰說，「這裡不僅有進口食品，還有不少工藝品，可以作為春節走親訪友的禮物。」

近年來，隨著西部陸海新通道、中歐班列等國際鐵路運輸通道建設加速，運輸線路不斷豐富、集散分撥網絡持續完善，越來越多的外國商品選擇隨「鋼鐵駝隊」進入中國市場。

當前，西部陸海新通道已通達全球127個國家及地區的555個港口，貨物品類從幾十種增加至10大類1160餘種；中歐班列（成渝）運營線路51條，貨物品類達53大類5萬餘種。

最近，上海銳泊時物流有限公司綜合物流業務部副總經理高峰異常繁忙，他所在的公司接到了不少俄羅斯、白俄羅斯 進口食品訂單。

「各地消費者開始『備年貨』，市場需求很大，糖果、肉類、酒類貨物特別受歡迎。」高峰說，「其中肉禽類貨物量增長最快，比去年同期增長20%。」

高峰告訴記者，中歐班列開行後，俄羅斯、白俄羅斯等國至川渝地區的運輸時間大幅壓縮，川渝消費者能享受物美價廉的進口肉，歐洲客商也得以共享中國市場紅利。

「我們的歐洲客戶還根據國內年節市場特點專門增加了雞爪、牛肚等貨物，受到川渝消費者歡迎。」高峰說，「大家都希望年貨班列越開越多！」

依託年貨班列，俄羅斯的糖果、馬卡龍成了中國商超的「搶手貨」，泰國的椰汁用於製作生椰拿鐵，哈薩克斯坦 的面粉揉成了勁道美味的岐山臊子麵，白俄羅斯的肉製品涮進了川渝火鍋……

國鐵成都局集團公司相關負責人表示，將持續保障年貨班列暢通高效，實現班列快裝、快卸、快解、快編、快發。春節期間，重慶中歐班列保持中歐、中亞等國際班列的常態化密集開行，預計將發運中歐、中亞等去回程國際班列近50列。

「為了確保這些『洋年貨』最快送到大家的餐桌上，我們採取『7×24小時』預約通關機制，確保進口年貨『隨到隨放』。」重慶海關所屬渝州海關監管科副科長劉議凡說。