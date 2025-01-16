天津2025年衝「跨境電商+產業帶」 培育外貿新動能

天津市長張工14日表示，2024年，天津全力擴大對外開放，推進自貿試驗區提升行動，對接國際高標準經貿規則試點任務全部完成。全年實際使用外資50億美元(約366億人民幣)，外貿出口增長8％。

中新社報導，當天，天津市第18屆人民代表大會第三次會議開幕，市長張工作政府工作報告。

張工表示，2025年，天津將開展「跨境電商 +產業帶」行動，培育外貿新動能，推進內外貿一體化。鼓勵外貿企業開拓內銷和新興市場 ，以更高的水平擴大對外開放。

作為中國大陸改革開放先行區，2024年2月，天津發布大陸國內首個自貿試驗區數據分類分級標準規範。同年5月，《中國（天津）自由貿易試驗區數據出境管理清單（負面清單）（2024年版）》發布。二者共同形成自貿試驗區「雙首個」數據跨境政策體系，吸引更多外向型企業和跨國公司落地天津。

中國國際貿易促進委員會研究院與中國國際貿易促進委員會天津市分會聯合發布的《2024年度天津市外貿外資營商環境研究報告》顯示，超八成受訪企業認為天津近年來營商環境逐步改善，超五成外資企業反映中國大陸是其前三大戰略市場之一，並將通過天津公司為大陸市場提供高水平、高質量的產品和服務。

依託大陸外貿轉型升級基地、工業園區等載體，當前，天津正搶抓數位貿易變革機遇，推動跨境電商提檔升級。

按照天津官方規畫，到2027年底，跨境電商年交易額占全市外貿進出口總額比重達到10%，力爭突破1000億元人民幣；打造跨境電商特色產業帶六個以上；培育市級跨境電商產業園八個以上；跨境電商經營主體超過5500家。