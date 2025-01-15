廣東女子提離職 公司竟26道審批卡員工 專家：涉違法

廣東一名女子向公司提離職，卻得經過26道審批程序。示意圖。（取材自小紅書）

「提出離職申請，人事告訴我得經過26道審批流程，這年頭離個職這麼難嗎？」近日，在廣東深圳某公司上班的李女士因腱鞘炎等健康問題，向所在部門主管提出辭職申請，當時主管表示同意，讓她自提出申請半個月內做好工作交接即可離職。

法治日報報導，令李女士沒想到的是，當她按時完成交接工作後，主管卻告訴她還需要向公司的人事部門再提出離職申請，而人事告訴她，按照公司章程規定，所有離職員工都必須經過26道審批程序。

過了近一周時間，整個離職審批流程才走完，李女士說，「26個審批人，其中大部分都和我互不相識，工作上也幾乎沒有交集，完全不知道為什麼要設置這樣的離職流程」。對此人事部門解釋，這是公司成立以來就有的「規矩」。

有這種「規矩」的公司並非個例。北京某互聯網公司的唐女士表示，她所在公司普通員工想要離職的話，需要在OA系統（辦公自動化系統）上發起申請，申請需要各個部門領導加公司領導審批後，再上董事會，然後再走線 下簽字交接流程，線下一共需要15個人簽字，「我知道有幾個離職的同事就在這一道道審批過程中被卡了很久」。

在社交平台，記者看到相關吐槽也有不少——「20多個人審批，審批了整整兩個月」、「離職有23道離職流程，我天天打電話催了9天才批完」。

上海財經大學法學院教授、中華全國總工會理論和勞動關係智庫專家吳文芳表示，公司自然可以設置離職流程，但離職流程不能違反法律規定，「上述這些繁雜的離職審批流程明顯不合理，甚至違法。」除了流程繁雜，一些公司還會故意在離職流程設障礙，「卡」住員工不讓離職。

2024年4月，安徽馬鞍山的張女士在OA系統上向公司提出離職，當時領導讓她離職日期填一個月後，但等時間到了公司卻不放人，說張女士工作沒有做好交接，要等新人入職熟悉工作後再讓她離職。「實際上，我的工作已經交接完畢，辦公電腦也退給單位了，單位寧願一直讓我請假也不放我走，不知道這樣做有什麼意義。」