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用換命醫療費… 川父為治病兒 雪天爬高空架高壓線

中國新聞組／北京13日電
向日木在高空工作。（取材自紅星新聞）
向日木在高空工作。（取材自紅星新聞）

在冰天雪地的高空，高壓線被凍成了「冰棍」，他被凍得滿臉通紅、鼻涕直流，匍匐在高壓線上，腳下深不見底…，一段「四川涼山小伙在架設川渝特高壓線上高空作業」的影片在網路上引發關注，不少人覺得既驚險又感動。 在影片背後，還有一個感人至深的父愛故事。

紅星新聞報導，影片中的小伙名叫向日木，他表示影片拍攝於2024年11月底，「雖然這份工作很辛苦和危險，但一個月能賺1萬多元（人民幣，下同，約1364美元）。」他的3歲兒子血小板功能障礙，經常流鼻血要到醫院治療，三年來已花費30餘萬元（約4萬美元）。

據報導，向日木稱，現在只想努力賺錢給兒子治病，「只要我還能堅持，就會為孩子爭取每一個可能，因為我是他的父親，我要用我的肩膀為他撐起一片天。」

報導指出，高壓線路架設工人，被譽為城市光源的「守護者」。 「第一次爬上鐵塔，還有一些害怕。但是，現在已經不怕了，就像在高空『走鋼索』一樣。」向日木表示，他已從事高壓線路架設工作11年，走遍了大半個中國。

向日木表示，與其他的工作相比，架設高壓線的工資比較高，「但這個工作非常危險，可以說是用命換來的。」雖然這份工作辛苦，但是一年能賺10多萬元，「勉強能支撐起孩子的治療費用」。

「惡劣的環境和天氣不算啥，主要是容易受傷。」從事高壓線架設十餘年，向日木曾多次遇到危險。 「有一次，在陝西架設高壓線時，我受傷縫了四五針；還有一次，在高壓線上踩滑了，還好繫了安全繩，才沒有掉下去；在野外工作，到處是懸崖峭壁，稍有不慎可能跌下去，摔傷風險也比較高。

向日木在高空工作。（視頻截圖）
向日木在高空工作。（視頻截圖）
向日木之前架設高壓線的場景。（視頻截圖）
向日木之前架設高壓線的場景。（視頻截圖）

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