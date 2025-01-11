深圳按摩店推9元人民幣套餐 只針對「優秀女士」

按摩示意圖。（圖／123RF）

中國廣東深圳一家按摩店推出了「9元人民幣全身80分鐘經絡疏通+排毒」優惠套餐。有網友購買後才發現，在備註區有商家列出27項「優秀門檻」，規定滿足條件者才能購買。

現代快報報導，店家在備註區標明，只有使用者（僅限女士）滿足列出的任意一條才可享受此優惠套餐。條件包括不限於：1.擁有香港 或澳門 戶籍。2.騰訊或華為正式員工。3.奧迪或寶馬或保時捷車主本人。4.擁有中國國內鑽石信用卡 。5.法語等級B1及以上。6.英語專業八級。7.抖音擁有50萬以上粉絲。8.藝術領域有很深的造詣或成就。9.股權公司董事……等。

此外，店家在這些條件下補充了「以上沒有符合的請繼續努力，2025加油！」、「努力，不是為了要感動誰，也不是要做給哪個人看，而是要讓自己隨時有能力跳出自己厭惡的圈子，並擁有選擇的權力，用自己喜歡的方式過一生！」

有不少網友對此提出質疑：「滿足其中某一條件的怎麼說也是高素質不缺錢的人吧，真的有人買他這個9塊錢的套餐嗎？」「這是認真的嗎？這是什麼店舖，找精準客源？」「搞噱頭的吧！」

報導指出，這家按摩店相關負責人員稱，「我們這個項目不是針對普通人的，設置這個門檻主要是為來深圳的優秀女士考慮的。」這位負責人員表示，購買了這個套餐，來店必須出示相關證明，否則不予接待。「需要證明你在深圳是非常優秀的女士，才可以享受這個服務。」他強調。

團購頁面顯示，此套餐已銷售100多單。