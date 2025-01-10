怎麼辦到的？滬男月薪8000 曬收支明細：1年攢下7.2萬

男子分享他工資8000人民幣，仍能一年攢下7萬2000元人民幣的秘訣。（視頻截圖）

近日有博主在網上分享「自己每月工資8000元（人民幣，下同，約1091美元），一年攢下了7萬2000元」，隨即引發網民熱議：「在如物價貴的情況下，等於一個月存6000、只花2000，怎麼做到的？」直呼男子是神人。

來源：YouTube

大象新聞報導，面對網友們的質疑，該博主曬出了自己的儲蓄 紀錄和消費明細：每月房租500元（和姊姊合租，總房租1600元，承擔500元）、水電燃氣費250元、買菜吃飯400元（公司包一餐，剩下一餐自己做）；全年服裝費1000元（只在618和雙11買衣服）、通勤費400元（一年只坐兩次地鐵 ，平時用信用卡 送的一輛自行車代步）。

媽媽和妹妹到上海玩，費用2000元；給家人買兩部手機3000元；2022pro平板5500元；大疆Action4運動相機+配件2600元；其他雜費100元；聚餐及平時花費4000元。總計全年花費3萬2400元。

每月工資8000元，等於年薪9萬6000元，用去3萬2400元還能結餘7萬2000元，因為2024年裡有九個月能拿500-1000提成。另將自己公積金帳戶可領取金額也算進年終結餘，才有了這攢下的7萬2000元。

有網民直言：「太厲害了！能克制花錢的欲望也是個本事」、「錢不是掙出來的，真的是是省出來的」、「單身，蹭姊姊家，幾乎無社交，公司包一餐。不過確實很牛了，夠省錢了」。