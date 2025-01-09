我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪

川普威脅格陵蘭惹議 布林肯暗示不該浪費時間談論

中振消費新政 手機補貼上路 「這價格」剛好跳過蘋果機

記者林茂仁／綜合報導
發改委公布補貼3C數位產品、家電政策，圖為北京消費者在商場選購手機。(中新社)
發改委公布補貼3C數位產品、家電政策，圖為北京消費者在商場選購手機。(中新社)

中國公布補貼3C數位產品政策，消費者購買手機及平板電腦等給予補貼人民幣500元（約68美元），但要求單件銷售價格不超過人民幣6000元（約818美元），高價位的蘋果手機只有一款符合補貼資格，中國國產品牌手機將是最大的受惠者。

國家發改委、財政部8日公布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。

其中手機、平板電腦以及智慧手表最高補貼人民幣500元；電腦、空調最高補貼人民幣2000元（約272美元）；新能源車最高補貼人民幣2萬元（約2727美元）。

該通知沒有具體說明刺激措施的總成本，但財政部官員表示，當局迄今已撥款人民幣810億元（約110億美元）用於消費品以舊換新，以支持2025年的消費。

綜合媒體報導，中國今年首度將手機等數位產品納入消費品以舊換新補貼，2025年消費品以舊換新的補貼範圍新增了手機、平板、智慧手表手環三類數位產品，以及微波爐、淨水器、洗碗機、電子鍋四類家電產品。

其中，購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品，單件銷售價格不超過人民幣6000元，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣500元。

蘋果中國官網顯示，iPhone 16 Pro機型售價由人民幣7999元起，超過補貼的人民幣6000元限制，只有入門款的iPhone 16售價人民幣5999元起，但容量較大的256GB或512GB的型號，售價分別為人民幣6999及8999元。

反觀中國國產品牌手機從平價到高端旗艦機大都符合補貼的資格，且高端機型的價格也主要集中在人民幣5000至6000元，將使國產品牌成為補貼政策的最大受惠者。

不過，人民幣500元的補貼金額效益如何，尚有待觀察。

據了解，中國某些地方政府早在去年11月就曾經推出手機補貼金額人民幣1000元至1500元，但當時蘋果iPhone手機的銷量並未獲得顯著的提升，顯示人民幣1000至1500元的補貼額度可能仍然無法帶動iPhone的銷量，國產手機是否受惠也受到市場關注。

另外，國家發改委、財政部安排3000億元超長期特別國債支持「兩新」，趙辰昕透露，今年特別國債的資金總規模比去年有大幅增加，具體數額將在兩會時公布。財政部經濟建設司司長符金陵說，近日，中央財政已預撥出2025年消費品以舊換新首批資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

國家發展改革委、財政部8日發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品...
國家發展改革委、財政部8日發布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」，圖為大陸重慶一家電器門市。(新華社)
吉林省啟動新一輪家電以舊換新，吸引消費者到隨著氣溫逐漸降低，空調、熱水器等制暖家...
吉林省啟動新一輪家電以舊換新，吸引消費者到隨著氣溫逐漸降低，空調、熱水器等制暖家電收到消費者青睞。 中新社記者 張瑤 攝【作者：中國新聞社，日期：2024-11-11，數位典藏序號：20241111204636941】

財政部 iPhone iPhone 16

上一則

買手機補貼500元 中國網民苦笑「不缺幾百缺幾千」

下一則

西藏大震／雍和宮辦祈福法會？班禪未表態、達賴已先開口

延伸閱讀

平價iPhone量產 富士康大招工 高額「返費」最多可拿1187美元

平價iPhone量產 富士康大招工 高額「返費」最多可拿1187美元
蘋果今年預計推5款iPhone 傳有「史上最薄」機型

蘋果今年預計推5款iPhone 傳有「史上最薄」機型
中國手機補貼設6000元門檻 蘋果難受惠？

中國手機補貼設6000元門檻 蘋果難受惠？
何時會有最新iPhone SE和iPad 11？彭博記者爆料是4月

何時會有最新iPhone SE和iPad 11？彭博記者爆料是4月

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利