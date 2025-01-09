中振消費新政 手機補貼上路 「這價格」剛好跳過蘋果機
中國公布補貼3C數位產品政策，消費者購買手機及平板電腦等給予補貼人民幣500元（約68美元），但要求單件銷售價格不超過人民幣6000元（約818美元），高價位的蘋果手機只有一款符合補貼資格，中國國產品牌手機將是最大的受惠者。
國家發改委、財政部8日公布「關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知」。
其中手機、平板電腦以及智慧手表最高補貼人民幣500元；電腦、空調最高補貼人民幣2000元（約272美元）；新能源車最高補貼人民幣2萬元（約2727美元）。
該通知沒有具體說明刺激措施的總成本，但財政部官員表示，當局迄今已撥款人民幣810億元（約110億美元）用於消費品以舊換新，以支持2025年的消費。
綜合媒體報導，中國今年首度將手機等數位產品納入消費品以舊換新補貼，2025年消費品以舊換新的補貼範圍新增了手機、平板、智慧手表手環三類數位產品，以及微波爐、淨水器、洗碗機、電子鍋四類家電產品。
其中，購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品，單件銷售價格不超過人民幣6000元，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣500元。
蘋果中國官網顯示，iPhone 16 Pro機型售價由人民幣7999元起，超過補貼的人民幣6000元限制，只有入門款的iPhone 16售價人民幣5999元起，但容量較大的256GB或512GB的型號，售價分別為人民幣6999及8999元。
反觀中國國產品牌手機從平價到高端旗艦機大都符合補貼的資格，且高端機型的價格也主要集中在人民幣5000至6000元，將使國產品牌成為補貼政策的最大受惠者。
不過，人民幣500元的補貼金額效益如何，尚有待觀察。
據了解，中國某些地方政府早在去年11月就曾經推出手機補貼金額人民幣1000元至1500元，但當時蘋果iPhone手機的銷量並未獲得顯著的提升，顯示人民幣1000至1500元的補貼額度可能仍然無法帶動iPhone的銷量，國產手機是否受惠也受到市場關注。
另外，國家發改委、財政部安排3000億元超長期特別國債支持「兩新」，趙辰昕透露，今年特別國債的資金總規模比去年有大幅增加，具體數額將在兩會時公布。財政部經濟建設司司長符金陵說，近日，中央財政已預撥出2025年消費品以舊換新首批資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。
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