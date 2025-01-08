我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

女嬰高燒 新手爸叫外送退熱貼被攔 傻聽訓1小時被網嗆爆

中國新聞組／北京8日電
在被保安「教育」1個小時之後，周先生終於拿到退熱貼。(取材自大風新聞)
在被保安「教育」1個小時之後，周先生終於拿到退熱貼。(取材自大風新聞)

嬰幼兒身體脆弱，小小的感冒發燒若照顧不慎，很可能引發更嚴重的病症。中國一對夫妻出遊時，發現1歲多的女兒發高燒，趕緊下單退熱貼請外送送來，結果取貨時被警衛攔住，雙方交涉一個多小時後警衛才把退熱貼給男子。

綜合北京時間、新聞晨報報導，這對夫妻日前帶未滿2歲的女嬰前往廣州旅遊，結果當晚9點多發現寶寶發燒到39度，爸爸立即用外送軟體下單退熱貼，但是他們所在的度假區禁止外送人員進入，他只能下單到附近一處自提點，再駕車過去領貨。

該自提點位於鄰近度假區的一個培訓中心，大門深鎖，警衛亭雖然亮著燈卻沒人，男子找了20多分鐘，才有一名穿著警衛制服的人出現。

警衛聽完男子的情況後，表示他又不認識男子，無法確定他就是取貨人，要求他把外送員叫回來核對身分，但是外送員當時距離該園區遙遠，無法回來，即使男子給警衛看過訂單畫面、核對身分、手機號碼等等，警衛還是百般推託。男子後來經歷了警衛1個多小時的說教，才終於取得包裹，高燒女嬰直到凌晨才貼上退熱貼。

事件爆發後引發網友憤怒，認為警衛不知變通，但家長的處理方式受到更多指責，「有車的話，為什麼不去附近的醫院？真的很近！其次，為什麼只買退熱貼？」、「你還有功夫聽他教育一小時，你是真不著急嗎？有這功夫去藥店都買回來了，回來再投訴他啊」、「一個小時…孩子發燒39度能熬一個小時等個退熱貼嗎」、「孩子病成這樣不是第一時間送急診嗎」。

周先生想取外送的退熱貼，被保安阻攔。(取材自大風新聞)
周先生想取外送的退熱貼，被保安阻攔。(取材自大風新聞)

上一則

強震怎來？學者：拉張型破裂 拉薩地塊能量釋放

下一則

劉強東家鄉送紅包 老人1萬、恩師10萬 網友：遷戶口來得及？

延伸閱讀

南韓新規性犯罪、毒品前科禁做外送 禁令最長20年

南韓新規性犯罪、毒品前科禁做外送 禁令最長20年
72分局華警 救回嗆奶命危新生兒獲讚

72分局華警 救回嗆奶命危新生兒獲讚
女嬰嗆奶沒呼吸了 布碌崙23歲華警成功救回

女嬰嗆奶沒呼吸了 布碌崙23歲華警成功救回
德國外送調查 義式料理最熱門 美式漢堡薯條排名是…

德國外送調查 義式料理最熱門 美式漢堡薯條排名是…

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園