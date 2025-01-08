女嬰高燒 新手爸叫外送退熱貼被攔 傻聽訓1小時被網嗆爆

在被保安「教育」1個小時之後，周先生終於拿到退熱貼。(取材自大風新聞)

嬰幼兒身體脆弱，小小的感冒發燒若照顧不慎，很可能引發更嚴重的病症。中國一對夫妻出遊時，發現1歲多的女兒發高燒，趕緊下單退熱貼請外送送來，結果取貨時被警衛攔住，雙方交涉一個多小時後警衛才把退熱貼給男子。

綜合北京時間、新聞晨報報導，這對夫妻日前帶未滿2歲的女嬰前往廣州旅遊，結果當晚9點多發現寶寶發燒到39度，爸爸立即用外送軟體下單退熱貼，但是他們所在的度假區禁止外送人員進入，他只能下單到附近一處自提點，再駕車過去領貨。

該自提點位於鄰近度假區的一個培訓中心，大門深鎖，警衛亭雖然亮著燈卻沒人，男子找了20多分鐘，才有一名穿著警衛制服的人出現。

警衛聽完男子的情況後，表示他又不認識男子，無法確定他就是取貨人，要求他把外送員叫回來核對身分，但是外送員當時距離該園區遙遠，無法回來，即使男子給警衛看過訂單畫面、核對身分、手機號碼等等，警衛還是百般推託。男子後來經歷了警衛1個多小時的說教，才終於取得包裹，高燒女嬰直到凌晨才貼上退熱貼。