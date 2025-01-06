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圓明園對決哈爾濱 46條冰雪滑道提供皇帝級樂趣

中國新聞組／北京6日電
圓明園打造46條滑道，比哈爾濱冰雪大世界還多。（取材自北京日報）
圓明園打造46條滑道，比哈爾濱冰雪大世界還多。（取材自北京日報）

冰雪經濟發燒，身為「萬園之園」的圓明園近日展開歡樂冰雪季，不但把皇家宮苑打造成別具特色的冰雪樂園，為遊客帶來集趣味、文化、運動於一體的冰雪狂歡，更要和哈爾濱冰雪大世界一較高下。

北京日報報導，今年圓明園雪場活動區域設置在松風蘿月湖。雪場面積進一步擴大，約22000平方米，為遊客提供了更廣闊的活動空間。雪場內搭建了一座長32米、寬80米、高6米的雪台，共46條滑道，高度雖比不上冰雪大世界的「超級冰滑梯」，但數量壓倒性勝出，要讓大小朋友們盡情享受從雪道俯衝而下的刺激。

圓明園作為歷經清朝五代皇帝的皇家宮苑，承載著豐富的歷史文化底蘊。乾隆皇帝曾親自撰寫1300餘字的「冰嬉賦」，並將冰上活動定為大清國俗，足見其對冰雪運動的重視與喜愛。如今，這份傳統被重新喚醒，圓明園設計了一系列精心設計的活動，希望讓每一位遊客都能享受「皇帝級」樂趣。

雪場內還增加了冰壺體驗區。冰壺被喻為冰上的「國際象棋」，既考驗參與者的體能與腦力，也是展現動靜之美、取捨之智的好機會，更能讓遊客充分感受冬奧項目的魅力，增加冰雪季的趣味性和互動性。

圓明園歡樂冰雪季把皇家宮苑打造成別具特色的冰雪樂園。（取材自北京日報）
圓明園歡樂冰雪季把皇家宮苑打造成別具特色的冰雪樂園。（取材自北京日報）

冰場依舊是冰雪季的重要組成部分，原計劃設置在圓明園福海的冰場，約8萬平方米，提供單人冰車、雙人冰車、冰上自行車等傳統項目。但今年受氣溫偏高影響，為遊客安全考慮，冰場暫時不對公眾開放，具體開放時間還需視氣溫及天氣情況，待冰層厚度達到運營標準後再進一步確定。

中國日報網引述新加坡海峽時報（Straits Times）近日刊文報導，一份近期的行業報告顯示，預計到2025年，中國冰雪經濟將突破1兆元。冬季運動作為實現高質量增長的催化劑，該產業到2027年預計將擴大到1.2兆元，並將在2030年實現1.5兆元這一目標。

日前，由中央區域協調發展領導小組辦公室印發的「推動東北地區冰雪經濟高質量發展助力全面振興取得新突破實施方案」（以下簡稱「實施方案」）正式公布。東北擬設立地方冰雪日和專門假期，力推冰雪經濟，將東北地區建成冰雪經濟高地，要做大冰雪經濟。

圓明園歡樂冰雪季搶食冰雪商機。（取材自北京日報）
圓明園歡樂冰雪季搶食冰雪商機。（取材自北京日報）

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