春節還有半個月 95後一身紅為「預製朋友圈」做準備

1月1日，市民在深圳市羅湖區筍崗街道一家商城挑選新年飾品。(新華社)

照片、文案提前很久精心策畫，在生日、新年等時間節點逐一發布，近期，「預製朋友圈」現象成為中國社交媒體上的熱議焦點。

「預製朋友圈」顧名思義，就是像預製菜一樣，提前準備好的朋友圈文案、圖片和排版，等到恰當的時間慢慢在朋友圈發送。

5日在天津舉辦的「天美年味」展覽上，創意蛇年書法百福牆成為「打卡」熱門地。雖然距離春節還有半個多月，但來拍照的年輕人不少。

身穿喜氣洋洋的紅色襯衫，「95後」女孩阿笙特地來為春節的「預製朋友圈」做準備。阿笙計畫將照片排版成九宮格，在大年三十配上年夜飯照片一起發布，「過年發一個朋友圈，是我的春節儀式感。我還計畫去博物館 、新春市集等打卡。」

在網絡平台「小紅書 」搜索「預製朋友圈」，有超過5000萬瀏覽量。「一天拍完冬日所有節日」「一天預製7天朋友圈」等主題的視頻瀏覽達上百萬次。有網友調侃：「等我有時間，把70大壽的照片也拍了，到時候發朋友圈顯年輕。」

「預製朋友圈」也帶火了「自拍館」的生意。在天津，不論是連鎖照相館如海馬體、天真藍，還是各類小型「自拍館」，在上一個節日剛結束時，便會火速「上線」新款節日場景，給顧客用來「預製」生日照的蛋糕、蠟燭等擺件更是不可或缺。

「元旦之前，我們布置了適合跨年 的場景，如『你好2025』的手幅、寫著『新年快樂』的扇子、煙花相框等。元旦一過，我們就上新了蛇年專屬場景，包括萌蛇玩偶、新春對聯、福字等。」天津市南開區一家「自拍館」的店員「七七」說。

「預製朋友圈」的興起，在網絡平台也引發不少爭議。

有網友認為，「預製朋友圈」代表了對美好生活的追求，而反對者則稱之為「凹人設」、「不真實」、「易引發比較心理」。網友「哈哈」說：「預製朋友圈容易讓我們忽略對生活的真實感受，也削弱了社交媒體上與他人真誠溝通和連接的初心。」

「比起在社交平台展示，我更喜歡將每一次旅行、每一次節日的體驗和心情記在心中。」「00後」的林嘉怡說，她已經關閉了朋友圈功能，「珍惜當下的感受，活出自我，而不是活在別人的評價之中。」

天津社會科學院經濟分析與預測研究所所長、研究員董微微表示，「預製朋友圈」反映了社交媒體時代的人們追求「自我呈現」的社交需求，通過精心準備、提前策畫文案和照片打造朋友圈，對外展現重視儀式感和對美好生活的嚮往，在一定程度上也能夠提升能夠互動中的正面情緒。

董微微說，另一方面，朋友圈的社會屬性使其成為展示人們外界形象的重要載體，其真實性、攀比心理和角色設定對外界認知產生影響，需要客觀理性看待，不應過度追求外在評價，應關注個人內心真實的自我成長，而非「虛假成就感」。