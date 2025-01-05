只花3.5萬人民幣…中攝影師在北海道「撿漏」買到大房子

祝先生和朋友改造後的房屋。（取材自九派新聞）

一名中國攝影師近日在社交平台分享自己在日本 北海道小樽購房心得，170平方米一戶建有兩廳兩廚兩衛四臥和倉庫、地窖等儲物間，走路二、三分鐘就到超市，價格只要3.5萬元（人民幣，下同），羨煞許多買不起房子的中國網民。

祝先生幫朋友挑選的一戶建改造前的樣子。（取材自九派新聞）

九派新聞報導，該攝影師發帖介紹，自己所購置的房屋為1966年建成，在上世紀90年代翻新過一次。房子占地面積為170平方米，建築面積為70平方米，一共有四個臥室，兩個客廳，兩個廚房，兩個廁所，一個倉庫，一個地窖和一些儲物間。家中電器齊全，可以拎包入住。手續費和維修費加起來，購置該房屋一共花費了6萬多人民幣。

圖為北海道小樽運河邊的倉庫在秋天時楓葉漸紅。(記者／余承翰攝影)

該帖子在社交平台上引發熱議，有網友評價北海道為「日本鶴崗」。不過，這位攝影師的朋友祝先生表示，購置此房屋為撿漏，因屋主著急出售，小樽一套一戶建正常房價 為20多萬元人民幣。

祝先生說，發帖的攝影師所購置的房屋位置比較偏，「出行需要開車，但日本這邊的超市比較多，生活相對便利。」

這套房子是木質的，因為每年要交固定資產稅等一些稅費，鋼筋混凝土建造的房子交的稅也比較多。這套房子的年代比較久了，但屋主保護得非常好，裡面的陳設也很齊全，改造沒花什麽錢。北海道從11月開始供暖，一直到來年的4月份，這個房子每月取暖費大概要1000元人民幣。

日本北海道小樽市。（新華社）

日本房價在東京奧運後一直往上升，但鄉下的房子基本上還是逐年往下走的，畢竟人口在逐漸減少。祝先生說，有「網友說北海道是『日本鶴崗』，其實不是這樣。日本基本上不會有年輕人在大城市生活不下去往鄉下跑的現象。」

在北海道生活的中國人逐年增多，中國人在日本買房限制不多，只要有日本的簽證 就行，也不限制數量，只是，如何拿到長期簽證以便在此常住，這對許多人來說是比較難的。