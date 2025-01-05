只花3.5萬人民幣…中攝影師在北海道「撿漏」買到大房子
一名中國攝影師近日在社交平台分享自己在日本北海道小樽購房心得，170平方米一戶建有兩廳兩廚兩衛四臥和倉庫、地窖等儲物間，走路二、三分鐘就到超市，價格只要3.5萬元（人民幣，下同），羨煞許多買不起房子的中國網民。
九派新聞報導，該攝影師發帖介紹，自己所購置的房屋為1966年建成，在上世紀90年代翻新過一次。房子占地面積為170平方米，建築面積為70平方米，一共有四個臥室，兩個客廳，兩個廚房，兩個廁所，一個倉庫，一個地窖和一些儲物間。家中電器齊全，可以拎包入住。手續費和維修費加起來，購置該房屋一共花費了6萬多人民幣。
該帖子在社交平台上引發熱議，有網友評價北海道為「日本鶴崗」。不過，這位攝影師的朋友祝先生表示，購置此房屋為撿漏，因屋主著急出售，小樽一套一戶建正常房價為20多萬元人民幣。
祝先生說，發帖的攝影師所購置的房屋位置比較偏，「出行需要開車，但日本這邊的超市比較多，生活相對便利。」
這套房子是木質的，因為每年要交固定資產稅等一些稅費，鋼筋混凝土建造的房子交的稅也比較多。這套房子的年代比較久了，但屋主保護得非常好，裡面的陳設也很齊全，改造沒花什麽錢。北海道從11月開始供暖，一直到來年的4月份，這個房子每月取暖費大概要1000元人民幣。
日本房價在東京奧運後一直往上升，但鄉下的房子基本上還是逐年往下走的，畢竟人口在逐漸減少。祝先生說，有「網友說北海道是『日本鶴崗』，其實不是這樣。日本基本上不會有年輕人在大城市生活不下去往鄉下跑的現象。」
在北海道生活的中國人逐年增多，中國人在日本買房限制不多，只要有日本的簽證就行，也不限制數量，只是，如何拿到長期簽證以便在此常住，這對許多人來說是比較難的。
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