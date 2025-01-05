我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

5年前搭地鐵去復旦捐1億 夫妻校友重回舊地這樣說…

中國新聞組╱上海5日電
陳曉明(左)、何佩鑫夫妻捐母校復旦1億人民幣，五年來資助近萬名學生。(取材自復旦大學微信公號)
陳曉明(左)、何佩鑫夫妻捐母校復旦1億人民幣，五年來資助近萬名學生。(取材自復旦大學微信公號)

還記得從美國返國搭地鐵捐1億元(人民幣，下同，約1368萬美元)給母校復旦大學的夫妻校友陳曉明、何佩鑫嗎？那個溫暖的故事曾刷爆網路，5年來，這對校友捐贈的基金，累計資助家庭經濟困難本科生4000多人、研究生5000多人。1月3日，這對夫妻重返母校，收到了來自獲助學生590封、40萬字的感謝信，感謝他們給貧困孩子更多的機會，並立志把這份愛和溫暖傳遞下去。

澎湃新聞報導，說起5年前的捐贈故事，兩位校友擺了擺手，淺淺笑了笑，「做普通人是一個人的本分」。回想起與妻子何佩鑫在復旦度過的青春歲月，陳曉明說 ：「那時，每個月能從學校領到19.5元的生活費，可以在學校看8分錢的電影，很滿足、很幸福。」

「我們一個來自貴州、一個來自吉林，都是從農村出來，得到機會才上了大學。在母校的支持下，我們讀研究生、留校任教，出國進修。我們想讓更多貧困孩子也有相同的機會。」因此兩位校友在2019年12月捐贈1億元，設立「復旦大學陳曉明何佩鑫校友基金」，專門資助家庭經濟困難學生。

捐出巨款後，兩人生活依然樸素、低調。這次他們帶兩個小外孫回國，遊歷祖國河山，都是搭公車、地鐵，一天下來，能走幾萬步，「小孩也習慣，他們從來不覺得累」。

外國語言文學學院2024級大學部學生何瑞傲雪獲得新生助學金資助後，生活壓力減小，她參加各類外語學科競賽、社會實踐活動，目前正在嘗試英語類-計算機科學與技術雙學士學位項目，這是學校正在試點的23個「X+AI」雙學士項目之一。

4年前，大一新生皇甫勃濤獲得助學金，如今繼續在經濟學院攻讀碩士，「二老的捐贈見證了我從雲南到上海、從本科生到研究生的一路成長」。2024年，他獲頒中國國際創新創業大賽全國賽金獎。

藥學院2021級本科生竇子涵獲新生助學金、海外交流獎學金。從甘肅到上海的他，獲得一等獎學金，參與發表SCI論文3篇，目前入選學校第31批「人才工程」預備隊。

何佩鑫回憶自己曾作為復旦派出的訪問學者，赴美國香檳校區伊利諾州立大學進修。那年，他28歲。大使館說他是當時到達美國的最年輕的訪問學者。謝希德校長曾親自為他修改英文自我介紹信，「我們是幸運的」。

臨別，同學們送給兩位校友一本《致陳曉明何佩鑫校友伉儷的感謝信合集》。四指厚的合集中收錄590封被資助學生的感謝信，40萬多字。信中除了「感謝」二字，出現最多的字是「努力」。不止於言語中的謝意，還有同學們在社會實踐、志工服務、支教等不同領域實踐「努力」的承諾——包括寒假參加了返校宣講的實踐活動，參加了學校的志工活動，或是去鄉村支教，把愛和溫暖傳遞下去。

陳曉明、何佩鑫與獲資助的學生交流。(取材自復旦大學微信公號)
陳曉明、何佩鑫與獲資助的學生交流。(取材自復旦大學微信公號)
陳曉明、何佩鑫。(取材自「復旦大學」微信公號)
陳曉明、何佩鑫。(取材自「復旦大學」微信公號)

陳曉 地鐵 大使館

上一則

中國青年失業率高 英媒曝案例：碩士當工友 學士爭臨演

下一則

酒店太貴／中國南北青年「換房過年」 春節能省萬元

延伸閱讀

僑委會設獎學金 吸引僑生赴台讀書

僑委會設獎學金 吸引僑生赴台讀書
退伍軍人會發獎學金 19學子獲獎最高千元

退伍軍人會發獎學金 19學子獲獎最高千元
喪父少年拾筆寫出人生新篇章 政大陳廷獲羅許獎學金

喪父少年拾筆寫出人生新篇章 政大陳廷獲羅許獎學金
國泰銀行基金會獎學金20得主出爐

國泰銀行基金會獎學金20得主出爐

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月