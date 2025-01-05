5年前搭地鐵去復旦捐1億 夫妻校友重回舊地這樣說…

陳曉明(左)、何佩鑫夫妻捐母校復旦1億人民幣，五年來資助近萬名學生。(取材自復旦大學微信公號)

還記得從美國返國搭地鐵 捐1億元(人民幣，下同，約1368萬美元)給母校復旦大學的夫妻校友陳曉 明、何佩鑫嗎？那個溫暖的故事曾刷爆網路，5年來，這對校友捐贈的基金，累計資助家庭經濟困難本科生4000多人、研究生5000多人。1月3日，這對夫妻重返母校，收到了來自獲助學生590封、40萬字的感謝信，感謝他們給貧困孩子更多的機會，並立志把這份愛和溫暖傳遞下去。

澎湃新聞報導，說起5年前的捐贈故事，兩位校友擺了擺手，淺淺笑了笑，「做普通人是一個人的本分」。回想起與妻子何佩鑫在復旦度過的青春歲月，陳曉明說 ：「那時，每個月能從學校領到19.5元的生活費，可以在學校看8分錢的電影，很滿足、很幸福。」

「我們一個來自貴州、一個來自吉林，都是從農村出來，得到機會才上了大學。在母校的支持下，我們讀研究生、留校任教，出國進修。我們想讓更多貧困孩子也有相同的機會。」因此兩位校友在2019年12月捐贈1億元，設立「復旦大學陳曉明何佩鑫校友基金」，專門資助家庭經濟困難學生。

捐出巨款後，兩人生活依然樸素、低調。這次他們帶兩個小外孫回國，遊歷祖國河山，都是搭公車、地鐵，一天下來，能走幾萬步，「小孩也習慣，他們從來不覺得累」。

外國語言文學學院2024級大學部學生何瑞傲雪獲得新生助學金資助後，生活壓力減小，她參加各類外語學科競賽、社會實踐活動，目前正在嘗試英語類-計算機科學與技術雙學士學位項目，這是學校正在試點的23個「X+AI」雙學士項目之一。

4年前，大一新生皇甫勃濤獲得助學金，如今繼續在經濟學院攻讀碩士，「二老的捐贈見證了我從雲南到上海、從本科生到研究生的一路成長」。2024年，他獲頒中國國際創新創業大賽全國賽金獎。

藥學院2021級本科生竇子涵獲新生助學金、海外交流獎學金。從甘肅到上海的他，獲得一等獎學金，參與發表SCI論文3篇，目前入選學校第31批「人才工程」預備隊。

何佩鑫回憶自己曾作為復旦派出的訪問學者，赴美國香檳校區伊利諾州立大學進修。那年，他28歲。大使館 說他是當時到達美國的最年輕的訪問學者。謝希德校長曾親自為他修改英文自我介紹信，「我們是幸運的」。