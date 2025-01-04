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中「兩新」政策再撒錢 買手機、平板可補貼 網憂漲價潮

記者陳政錄／綜合報導
中國擴大實施「兩新」政策，補貼手機換新，圖為蘇州消費者正在選購手機。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖）
中國擴大實施「兩新」政策，補貼手機換新，圖為蘇州消費者正在選購手機。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

為提振消費，中國國家發改委3日宣布，2025年要擴大實施「兩新」政策（設備更新、以舊換新），更大力度支持「兩重」項目（重大戰略和重點領域建設），包括實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。總理李強也前往電器店了解手機銷情，要求繼續實施好消費品以舊換新補貼政策。

來源：新華社

中國去年以舊換新政策主要補貼汽車及家電等產品，這是中央首度將手機等產品納入補貼範圍，預計將帶動手機銷量大增。根據洛圖科技研究報告顯示，2024年中國手機市場銷量年增4%；金額年增10%，達到人民幣1兆元以上。

國家發改委指出，要加力擴圍實施「兩新」政策。一是擴大範圍。將設備更新支持範圍擴大至電子資訊、安全生產、設施農業等領域，實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環等三類數位產品給予補貼。

二是提升標準。進一步提高新能源城市公車及動力電池更新、農機報廢更新補助標準。加大家裝消費品換新支持力道。

面對消費不振，去年底，中央財辦就曾發布，今年實施「提振消費」專項行動的主要內容，將透過加大財政對終端消費（零售）直接投入、提升社會保障水準等多種方式，推動增加民眾收入，以刺激消費。

中國擴大實施「兩新」政策，補貼手機換新，圖為店家貼出補貼說明。(取材自澎湃新聞／...
中國擴大實施「兩新」政策，補貼手機換新，圖為店家貼出補貼說明。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

手機、平板、智慧手表納入補貼範圍引起網民討論，不少人好奇「怎麼補法」，有人笑說「5000元的手機補貼1500再考慮換機」，也有人憂慮廠商會「先加價再降價」，接下來發布的新機可能會全面漲價。

國務院總理李強前日在山東濟南考察，參觀京東電器旗艦店，其間拿起手機了解性能和銷售...
國務院總理李強前日在山東濟南考察，參觀京東電器旗艦店，其間拿起手機了解性能和銷售情况。他指出，消費品以舊換新政策今年要繼續實施好，進一步加大支持力度、拓寬適用範圍。（取材自央視）

另外，李強新年首站選擇到家電和消費電子大省山東調研，他首先到濟南的京東電器旗艦店，了解家用電器、手機銷售等情況，聽取山東省消費品以舊換新政策落實和促進消費工作匯報。

李強指出，消費品以舊換新對於滿足百姓高品質生活需求、釋放消費潛力、帶動產業升級、暢通經濟循環具有重要意義；今年要繼續實施好這一政策，進一步加大支持力度、拓寬適用範圍，做好補貼資金接續；要提供舊產品回收、新產品安裝等一條龍服務，便利群眾消費，並加強政策宣傳解讀，讓群眾更清楚地了解政策，享受實惠。

李強

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