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新職業「傾聽師」陪聊心事 從業者多是寶媽 可月入3萬

中國新聞組／北京3日電
社交媒體平台上傾聽師運營的內容。（取材自封面新聞）
社交媒體平台上傾聽師運營的內容。（取材自封面新聞）

在網上聽人「聊天」就能月入3萬元（人民幣，下同，約4100美元）？在互聯網上，不少網友討論一種被稱為傾聽師的新興職業，聽人傾訴煩惱和心事，類似於找個樹洞聊天，幫助傾訴者走出低谷和困惑。但傾聽師真能幫助傾訴者嗎？和心理諮商師又有什麼不一樣呢？

封面新聞報導，35歲許雲胡是一名廣州的傾聽師，之前是一名高校老師。五年前自學取得美國心理學會國際認證會員、持牌MTWT音樂治療師、斯坦福認證心理學家（受訓中）等相應的心理學認證證書。七年前，許雲胡從高校教師崗位上辭職，專職做起了工作室。

許雲胡指出，傾聽師陪人聊天主要是線上形式，需求者的困惑多來自感情、事業、學業等方面，其中感情領域問題居多。付費方式有單次和包月兩種，一般單次在50、60元至500、600元不等，許雲胡憑較高的專業度，收費在300-500元左右，每月收入可達3萬元。

許雲胡說，「我們常說我們做傾聽師，是心理按摩師，只有來訪者內心被治癒，被安撫了，才能解決他心理的問題，而不是直接給出選項。傾聽師不應該是來訪者的拐杖，而是來訪者的鞋子」。

業內人士指出，傾聽師目前的從業人員大多是寶媽，集中在二三線城市，年齡在28-40歲。此職業未被列入人社部新職業，不需要證書。工作方式主要依靠手機，以線上聊天為主。

在某購物平台輸入「樹洞聊天」、「傾聽師」等，出現了許多這樣的店鋪，商品名稱一般是「24小時在線／聊天|樹洞|情感傾聽師」標題，每50分鐘費用在60元至300元左右。

傾聽師陪來訪者聊天之後的截圖。（取材自封面新聞）
傾聽師陪來訪者聊天之後的截圖。（取材自封面新聞）

傾訴者40歲天津人楊女士自稱39歲時經歷了自己人生中最大的低谷，去年透過網路平台找到了北京一名傾聽師，經過幾個月的傾訴，楊女士的狀態好了很多。

傾聽師這一新興職業也面臨著諸多問題與挑戰。 許雲胡認為，確實存在一個傾聽師水平高低不齊等問題，甚至混入了一些擦邊內容的情況。

陜西恒達律師事務所公益律師趙良善表示，如果傾聽師所提供的服務涉及低俗、色情等敏感話題或打擦邊球且以營利為目的，涉嫌違法，情節較重的將面臨五日以上十日以下拘留，並可以並處500元以下罰款，「如果涉及線下交易或者賣淫及組織犯罪，將面臨刑事處罰」。

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