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嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

中國新聞組／北京3日電
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

加拿大鵝（Canada Goose）的羽絨服品牌因耐寒度高、外觀時尚等原因被追捧，但因高昂的售價，令不少消費者對其望而卻步。對此，部分民眾紛紛開啟「自製」模式，在網路上進行「DIY」大戰，有網友以339元（人民幣，下同，約54.7美元）成本便製作出「高仿羽絨服」。

來源：YouTube

封面新聞報導，這個冬天，羽絨服飾頻頻引發消費者「吐槽」，且所有羽絨外套品牌的新款都出現漲價，部分手巧的消費者因此開闢了新賽道：自製羽絨外套。在網路平台上，不少網友分享用幾百元的材料費自製「加拿大鵝」（簡稱「大鵝」），還有消費者自製一件羽絨服總成本僅花費339元。

布料、膽布、裡布、絨、門襟及口袋拉鍊、不同長短魔鬼氈、鬆緊、豬鼻扣、橡皮筋尾扣、氣眼、鵝標等。在一篇攻略貼文下，居住在安徽羅女士（化名）羅列出來了自製「大鵝」所需的材料，一一置辦只花了339元。其中，羅女士共買了500克95白鴨絨，花費398元。此次使用260克，折合下來，該衣物羽絨購買成本為192元。

羅女士曬出的成本明細，總花費339元人民幣。（取材自封面新聞）
羅女士曬出的成本明細，總花費339元人民幣。（取材自封面新聞）

羅女士說，每天晚上做一點，這一件衣服僅花了一個星期就完成了，用的95白鴨絨，保暖效果不錯，在安徽的冬天完全夠穿。

另一位分享「經驗貼」的苟女士（化名）說，今年是首次製作「大鵝」，因為是自己穿，絨都是往厚了充。

居住在北京的田女士一連發了三段影片教學如何製作，只需要一台縫紉機、一個羽絨衣殼（半成品）、一袋絨便可完成製作。自製羽絨衣實惠嗎？田女士舉例：「外面買一件600元左右童裝，一般充的是100克90白鴨絨，而我做的這件充的是150克5A級別的95白鴨絨，總花費才300多。絨多了、更暖和，價格也便宜一半。 

網友自製同款「大鵝」在某平台官網上售價五位數。（取材自封面新聞）
網友自製同款「大鵝」在某平台官網上售價五位數。（取材自封面新聞）

在某平台的「大鵝」官網上，一款售價1萬4500元的派克大衣（和小紅書自製款外觀相似），客服稱：「這款TEI 5含絨量為80%（鴨絨），是極地級的，可以在-30℃以下的天氣穿著。」和同等級、更便宜的羽絨外套對比，該款「大鵝」貴在蓬鬆度625、終身質保與產地加拿大。

95、90、80代表的是「含絨量」。絨含量越高，保溫效果越好，最高為95%。絨含量、蓬鬆度、充絨量一般是決定羽絨外套保暖度的三個指標。

加拿大鵝 小紅書

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