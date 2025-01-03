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習近平重申「東升西降」鮮明對比 坦承中國經濟3重壓力

中國新聞組／北京3日電
中國國家主席習近平呼籲面對西方打壓，應理直氣壯地進行鬥爭。圖為習近平去年9月在蘭州中山橋上遠眺黃河。（新華社資料照片）
中國國家主席習近平呼籲面對西方打壓，應理直氣壯地進行鬥爭。圖為習近平去年9月在蘭州中山橋上遠眺黃河。（新華社資料照片）

中國國家主席習近平在2025年元旦出版的「求是」雜誌發表文章，再次強調「新時代以來『東升西降』、『中治西亂』的鮮明對比」，呼籲面對西方打壓，應理直氣壯地進行鬥爭。他並坦承中國經濟發展面臨三重壓力，且「黑天鵝」、「灰犀牛」等社會隱患大量存在，要求幹部們不可麻痺大意。不過，習近平向美國華盛頓州中學師生回贈新年賀卡時又稱，希望中美青少年為推動中美關係發展貢獻力量。

習近平在這篇題為「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」文章中指出，西方早期的現代化，一邊是財富的積累，一邊是信仰缺失、物欲橫流。今天，西方國家日漸陷入困境，一個重要原因就是無法遏制資本貪婪的本性，無法解決物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。而新時代以來「東升西降」、「中治西亂」的鮮明對比，使廣大發展中國家有了新的選擇。

習近平指出，現在，中國發展需要應對的風險挑戰、防範化解的矛盾問題比以往更加嚴峻複雜。從國際看，世界進入新的動蕩變革期。從國內看，經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，影響社會穩定的風險隱患大量存在，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。從黨內看，特別是黨風廉政建設和反腐敗鬥爭還面臨不少頑固性、多發性問題，「我們頭腦要特別清醒，始終保持箭在弦上的備戰姿態，切不可麻痺大意、高枕無憂」。

習近平指出，面對圍堵、遏制、打壓，「我們應理直氣壯地進行鬥爭」；要掃除一切攔路虎；要保持戰略主動，增強鬥爭本領。現在，各種風險隱患關聯度高、聯動性強、傳導快，稍有不慎就可能產生「蝴蝶效應」，小風險就會演變成大風險，經濟社會風險就會演變成政治風險。對各領域各方面的風險隱患，要下好先手棋，打好主動仗。

習近平並強調，要強化社會治安整體防控，依法嚴懲群眾反映強烈的各類違法犯罪活動，確保人民安居樂業。 

另據文匯報報導，習近平和夫人彭麗媛向美國華盛頓州中學師生代表回贈新年賀卡，致以新年祝福表示，希望中美兩國青少年繼續積極參與「未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議，加強交流互動，增進相互了解，傳承傳統友誼，為推動中美關係發展、促進世界和平貢獻力量。

此前，美國華盛頓州美中青少年學生交流協會和林肯中學、體育場中學曾參加「5年5萬」倡議訪華的師生代表向習近平夫婦和全中國人民致新年賀卡，100多位老師和同學在賀卡上用中文書寫「中美友誼長存」等語。

習近平 華盛頓州

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