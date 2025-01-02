廣州1地鐵出口「宇宙最小」 張臂就碰到 只能2人並行

廣州地鐵的「迷你」車站出入口引發關注。（取材自廣州日報）

廣州一個地鐵 車站出入口最近因為過於「迷你」紅了，僅能容許兩位成年人並行，張開雙臂就可碰樓梯口兩側，更被網友戲稱為「全宇宙最小的地鐵口」，不少網友還把自己的「打卡」照片分享到社交網絡。

廣州日報報導，這個僅容兩位成年人並行的地鐵出入口，實際上是廣州新開通的11號線龍口西站A口的其中一部分。

走訪現場可看到，車站A口在地面分為扶梯和樓梯兩個口，彼此相距十多米。前者為一上一下的雙向扶梯，後者為一段曲尺樓梯，單人張開雙臂已經可以抵到樓梯口的兩側，樓梯寬度剛好容納兩位成年人並排行走。

為什麽在地下可以設在一起的樓梯和扶梯，上到地面卻要「分叉」？相關工作人員表示，龍口西站地處市中心繁華地段，周邊建築物地下室密集，A出入口在已進入市政道路紅線設置的情況下，出地面段仍需要占用人行道、緊貼車行道，故只能分開出地面。

根據「地鐵設計規範」，與上、下均設自動扶梯並列設置的樓梯，在困難情況下最小寬度為1.2米。建地鐵口既不能占用車行道影響交通，也不能因此遷走高層建築，但又要方便出入，最終方案可說是滿足各方。

有網友也貼出東京地鐵築地站同樣「迷你」的出入口照片。去過世界不少城市的徐先生表示，不僅廣州地鐵，香港 、東京、倫敦、紐約地鐵都有很多類似的袖珍出入口，以方便市民為先。