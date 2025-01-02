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中國殘聯前主席張海迪 任康復大學名譽校長

中國新聞組／北京2日電
中國殘聯前主席張海迪受聘擔任康復大學名譽校長。(取材自國新網)
中國殘聯前主席張海迪受聘擔任康復大學名譽校長。(取材自國新網)

據中國殘疾人聯合會微信公眾號消息，2024年12月31日，中國殘聯前主席、康復國際前主席張海迪受聘擔任康復大學名譽校長。

北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，張海迪出生於1955年9月，山東文登人，她曾任中國殘聯第四屆主席團副主席，中國殘聯第五屆、第六屆、第七屆主席團主席。

1960年，張海迪患脊髓病導致高位截癱，但她百折不撓、樂觀向上，先後學會四種外語。1983年，張海迪開始從事文學創作，先後翻譯了「海邊診所」等數十萬字的英語小說，編著「向天空敞開的窗口」、「生命的追問」、「輪椅上的夢」等書籍。

張海迪還積極參加殘疾人事業的各項工作和活動，呼籲全社會都來支持殘疾人事業，關心幫助殘疾人。1991年，中國殘聯授予張海迪「自強模範」稱號。2000年，被國務院授予「全國勞動模范」稱號。2009年，當選100位新中國成立以來感動中國人物。

據官網介紹，康復大學是由山東省人民政府主辦，教育部、中國殘疾人聯合會、國家衛生健康委員會等國家部委和青島市共同支持建設的公辦普通本科學校，定位為新型研究型大學，著重開展基礎性、前沿科學技術研究，培養拔尖創新人才。駐地為山東省青島市。

張海迪在受聘儀式講話中表示，康復大學是迄今世界上唯一一所以康復為主要專業的大學，康復是人類健康的重中之重，康復與醫療同樣重要，康復是醫療後功能恢復的保障；康復大學植根於殘疾人事業的沃土，從提出構想到建成這十年，康復理念得到了很好傳播，人們對康復的認識得到提高，建設康復大學也是人權保障的重要體現。

微信 國務院 教育部

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