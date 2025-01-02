全流程管理 北京自駕車將法治化 相關規範4月1日實施

北京市近日通過自動駕駛汽車條例，自動駕駛汽車發展邁入「法治時代」。圖為在北京亦莊的自動駕駛示範區內，工作人員在做道路測試。（新華社）

如何搶占技術高點、責任事故誰來處理、數據安全怎麼保障…2024年12月31日，北京市第16屆人大常委會第14次會議表決通過「北京市自動駕駛汽車條例」，將自2025年4月1日起施行，推動北京自動駕駛汽車發展邁入「法治時代」。

新華社報導，自動駕駛是人工智慧技術的重要應用場景。近年來，北京自動駕駛汽車發展走在大陸全國前列。2020年北京規畫建設大陸全國首個高級別自動駕駛示範區以來，已實現600平方公里車路雲一體化基礎設施覆蓋。百度 、小馬智行、新石器等主要企業聚集北京，測試里程超過全大陸總里程的四分之一。

此次發布的條例共7章48條，包括總則、技術創新、基礎設施規畫建設、上路通行管理、安全保障、法律責任和附則。北京市人大常委會法工委法規三處處長王慶翔介紹，法條充分總結北京經驗，統籌發展與安全，一方面為自動駕駛技術發展營造包容環境，另一方面明確了可預期、可操作的制度規則。

從鼓勵發展看，條例肯定技術創新與產業創新，提出推動自動駕駛汽車發展納入北京市國民經濟和社會發展規畫，完善自動駕駛汽車創新鏈和產業鏈，從戰略層面保障自動駕駛產業發展。

從安全管理看，條例提出分階段、按區域開放重點應用場景，對車輛實行總量控制，並且要求車輛在進行道路應用試點之前進行安全評估。條例提出，堅持包容審慎監管，保持科技、產業與就業 等宏觀政策取向一致性，要求企業開展道路應用試點前具備數據安全保障能力等。

「有安全護航的發展，才是自動駕駛產業最需要的。」王慶翔說，這次立法首次提出全環節、全流程管理理念，明確了發生交通事故的處理思路，還提出運營主體購買必要保險 。

條例推出讓企業倍感鼓舞。北汽集團副總經理劉宇說：「以往政策對一些測試行為界定不明確，大家感覺自己是黑戶，條例系統梳理了管理要求，給企業吃下定心丸。」

王慶翔說，隨著自動駕駛邁入「法治時代」，下一步各部門將進一步推出細則，在確保規範與安全的前提下，推動自動駕駛技術高品量發展。