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今年春運跨區流動料90億人次 民航客運量創新高

中國新聞組／北京2日電
2025年中國春運出行規模有望創歷史新高。圖為2024年春運期間，旅客在南京火車站出行。（中新社）
2025年中國春運出行規模有望創歷史新高。圖為2024年春運期間，旅客在南京火車站出行。（中新社）

2025年中國春運電視電話會議2024年12月31日在北京召開。中國國家發展改革委副主任李春臨在會上表示，從總體規模看，2025年春運全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，目前預計全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右。

新華社報導，2025年春運將於1月14日開始，2月22日結束，為期40天。綜合研判，2025年春運客流將呈現出「總量大、結構穩、分布集中」等特徵。鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9000萬人次，規模在去年歷史峰值的基礎上進一步增加，自駕出行仍將穩居主體地位。

據介紹，2025年春節前後客流較為集中，保暢通、保安全、防範惡劣天氣、統籌客貨運輸等方面存在較大壓力。李春臨表示，將從增加運力供給、加強綜合運輸銜接、提升交通安全水平、優化提升出行服務、提高突發事件應對能力、統籌節日期間重要物資運輸以及用心營造春運良好氛圍等方面精心組織做好春運各項工作。

會議部署，有關方面將加強需求預測和趨勢研判，合理制定運輸方案，做好運力統籌調配，強化重點時段、重點區域、熱點線路運力投放和組織調度；加強鐵路、公路、水路、民航等幹線運輸方式間、城市交通與幹線運輸間訊息共享、服務銜接，方便旅客聯程運輸和中轉換乘，暢通出行「最先和最後一公里」；嚴格落實安全生產和消防安全責任制，加強隱患排查整治。

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