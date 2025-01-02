我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

趙露思遭霸凌風暴于正有份？他暴怒：好心當作驢肝肺

提升零售業創新 中商務部擴大內需切入點

記者陳湘瑾／綜合報導
中國商務部研究院近日發布首批零售業創新提升案例集，總結商文旅融合型、特色主題型、歷史文化型等改造案例。圖為上海千古情景區1日新春巡遊。（新華社）
中國商務部研究院近日發布首批零售業創新提升案例集，總結商文旅融合型、特色主題型、歷史文化型等改造案例。圖為上海千古情景區1日新春巡遊。（新華社）

新的一年到來，中國商務部持續強調將擴大內需視為重點發展項目。中國商務部在2024年12月31日發文，要將零售業創新提升，作為全方位擴大內需重要切入點。中國商務部副部長盛秋平表示，零售業不僅關係到消費者需求的滿足程度、國民經濟的增長速度，還關係到社會就業和生活保障，要調動好、發揮好企業創新轉型和改造提升的積極性。

新華社報導，中國商務部近日召開零售業創新提升工程推進視訊會，深各地商務部門、有關行業協會、零售企業代表等近400人參加了會議。盛秋平指出，各地商務部門要把零售業創新提升工程，作為全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動、暢通經濟循環、降低全社會物流成本的重要切入點。

文中指出，中國在2024年的零售業總體保持向好態勢，但也要看到零售業依然還面臨不少困難和挑戰。會上，北京、河南、成都作為省市代表，介紹了零售業創新提升經驗。一致認為能否提供高品量、高性價比的商品，是提振零售業的關鍵，以人為本的服務是提振零售業的核心，順應時代要求的業態和管理模式是提振零售業的根本。

盛秋平表示，零售業不僅關係到消費者需求的滿足程度、國民經濟的增長速度，還關係到社會就業和生活保障，在促消費擴內需、暢通經濟循環、服務民生等方面作用巨大。落實零售業創新提升工程，要重點推動硬設施與軟環境雙提升，好商品與好服務雙保障，數位化與實體店雙融合，擴消費與惠民生雙促進，降成本與提效率雙優化。

中國商務部提出，要堅持市場導向，突出問題導向，依靠市場化力量，調動好、發揮好企業創新轉型和改造提升的積極性，要創新開展試點，推行清單管理，把積極性高、基礎好、政策實的城市優先納入試點。

零售業 商務部 就業

上一則

宋濤新年寄語：將為兩岸青年交流「創造更多條件」

下一則

中國軟洽會在成都舉行 簽約68億人民幣

延伸閱讀

豫桂鄂青4省一把手同日換人 劉寧掌河南最受矚目

豫桂鄂青4省一把手同日換人 劉寧掌河南最受矚目
反制電動車關稅態度轉向？中國延長歐盟白蘭地反傾銷調查

反制電動車關稅態度轉向？中國延長歐盟白蘭地反傾銷調查
美砸逾67億元補助拚晶片擴大生產 三星等受惠

美砸逾67億元補助拚晶片擴大生產 三星等受惠
Nvidia AI晶片如何流入中國 美商務部要求調查

Nvidia AI晶片如何流入中國 美商務部要求調查

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

2024-12-30 05:30
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果