提升零售業創新 中商務部擴大內需切入點

中國商務部研究院近日發布首批零售業創新提升案例集，總結商文旅融合型、特色主題型、歷史文化型等改造案例。圖為上海千古情景區1日新春巡遊。（新華社）

新的一年到來，中國商務部 持續強調將擴大內需視為重點發展項目。中國商務部在2024年12月31日發文，要將零售業 創新提升，作為全方位擴大內需重要切入點。中國商務部副部長盛秋平表示，零售業不僅關係到消費者需求的滿足程度、國民經濟的增長速度，還關係到社會就業 和生活保障，要調動好、發揮好企業創新轉型和改造提升的積極性。

新華社報導，中國商務部近日召開零售業創新提升工程推進視訊會，深各地商務部門、有關行業協會、零售企業代表等近400人參加了會議。盛秋平指出，各地商務部門要把零售業創新提升工程，作為全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動、暢通經濟循環、降低全社會物流成本的重要切入點。

文中指出，中國在2024年的零售業總體保持向好態勢，但也要看到零售業依然還面臨不少困難和挑戰。會上，北京、河南、成都作為省市代表，介紹了零售業創新提升經驗。一致認為能否提供高品量、高性價比的商品，是提振零售業的關鍵，以人為本的服務是提振零售業的核心，順應時代要求的業態和管理模式是提振零售業的根本。

盛秋平表示，零售業不僅關係到消費者需求的滿足程度、國民經濟的增長速度，還關係到社會就業和生活保障，在促消費擴內需、暢通經濟循環、服務民生等方面作用巨大。落實零售業創新提升工程，要重點推動硬設施與軟環境雙提升，好商品與好服務雙保障，數位化與實體店雙融合，擴消費與惠民生雙促進，降成本與提效率雙優化。

中國商務部提出，要堅持市場導向，突出問題導向，依靠市場化力量，調動好、發揮好企業創新轉型和改造提升的積極性，要創新開展試點，推行清單管理，把積極性高、基礎好、政策實的城市優先納入試點。