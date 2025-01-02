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中國軟洽會在成都舉行 簽約68億人民幣

中國新聞組／綜合報導
第22屆中國國際軟件合作洽談會在成都舉行。（取材自封面新聞）
第22屆中國國際軟件合作洽談會在成都舉行。（取材自封面新聞）

第22屆中國國際軟件合作洽談會（簡稱中國軟洽會）於2024年12月30日至31日在成都舉行。此次洽談會促成了一系列軟體產業項目合作，活動期間集中簽約總金額達68億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本屆中國軟洽會以「新生態·新活力·新格局」為主題，搭建產業合作洽談交流高端平台，吸引眾多國內外院士專家與龍頭企業、科研院所、行業協會代表相聚成都，探討軟體產業發展的新趨勢，推動軟體產業鏈上下游精準對接。 　對軟體前沿技術的展望是本屆中國軟洽會的亮點之一。中國電子信息產業發展研究院總工程師秦海林指出，軟體是引領產業創新發展和新型工業化的關鍵力量，軟體正加速向人工智慧、量子計算等領域延伸，與前沿科技深度融合。 　　

中國國家工業信息安全發展研究中心總工程師周平指出，加強根技術攻關、操作系統持續強化主導地位、保障軟體供應鏈安全、通過區域一體化協同推動軟體產業發展等，將是未來中國軟體產業發展的趨勢。 　　

本屆中國軟洽會邀請俄羅斯軟體行業協會主席瓦倫汀·馬卡洛夫出席。他在演講分析了俄中兩國軟體產業的優勢，並表示雙方在新的軟體基礎設施、微處理器研發等方面擁有潛在合作機遇。

中國軟洽會是展示「成都軟體」的窗口。自2003年中國軟洽會創辦以來，成都軟體產業主營業務收入由66億元增至2023年的7063億元，增長超過100倍。

供應鏈 俄羅斯 人工智慧

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